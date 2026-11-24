Les démocrates de la Chambre des représentants mènent une enquête sur la société de Donald Trump Jr. et les entreprises qui y sont liées

Les démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis, qui enquêtent sur les investissements réalisés par Donald Trump Jr. et 1789 Capital, ont adressé des lettres à Polymarket, Juul et d’autres entreprises liées à la société de capital-risque du fils du président, malgré un décret présidentiel publié la semaine dernière visant à limiter les enquêtes sur l’administration Trump.

Dans des lettres rendues publiques mardi, le futur président démocrate de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jamie Raskin, a demandé à ces entreprises — notamment GrabAGun PEW.N et Hadrian Automation — de lui fournir les documents relatifs à leurs échanges avec 1789 Capital.

M. Raskin a évoqué le “succès frappant de 1789 Capital à prédire à la fois l’attribution imminente de marchés publics et l’adoption de mesures réglementaires favorables à son portefeuille ou à ses sociétés affiliées”, affirmant que Donald Trump Jr. avait soit acquis de “nouveaux pouvoirs magiques de clairvoyance”, soit qu’il existait “un complot éhonté” visant à “manipuler à la fois les politiques publiques et les marchés afin d’enrichir la famille présidentielle”.

Les démocrates, qui prendront le contrôle du Congrès en janvier après avoir remporté la majorité tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat, préparent une vague d’enquêtes visant le président républicain Donald Trump et son administration, portant notamment sur les marchés publics, les conflits d’intérêts potentiels, l’immigration et l’affaire Jeffrey Epstein.

Les représentants de Trump Jr., de 1789 Capital, de Polymarket, de GrabAGun et d’Hadrian Automation n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Juul a déclaré avoir reçu la lettre et avoir l’intention “de coopérer avec toute initiative du Congrès visant à comprendre notre entreprise, notre engagement dans la lutte contre le vapotage chez les mineurs et notre mission qui consiste à aider les fumeurs adultes de cigarettes combustibles à arrêter complètement de fumer”.

Omeed Malik, président de 1789 Capital, et Donald Trump Jr., associé de la société, ont nié toute malversation lors d’un événement organisé par Axios la semaine dernière.

Vendredi, Trump a cherché à restreindre la coopération entre le secteur privé et le Congrès, en ordonnant aux entreprises titulaires de contrats fédéraux d’alerter la Maison Blanche avant de partager des informations avec les législateurs et de ne pas divulguer les documents jugés confidentiels, une mesure susceptible de faire l’objet de recours juridiques.

En vertu de la Constitution américaine, le Congrès dispose de pouvoirs de contrôle et de l’autorité nécessaire pour obtenir des informations, notamment par le biais de citations à comparaître dont l’administration a cherché à limiter la portée.

“UN TIMING FORTUIT”

Dans sa lettre adressée à Polymarket, M. Raskin a déclaré que cette société spécialisée dans les marchés prédictifs “avait bénéficié du timing providentiel de 1789 Capital”. Il a précisé qu’elle avait été “de fait interdite” avant le retour de Trump au pouvoir, après quoi une enquête sur la société avait été classée sans suite et une acquisition approuvée.

“Ce n’est qu’après que l’administration Trump eut ouvert la voie à Polymarket pour qu’elle puisse entrer en concurrence sur le marché américain que la société a révélé que 1789 Capital aurait investi des dizaines de millions de dollars dans l’entreprise”, a-t-il écrit.

M. Raskin a également évoqué juillet 2025, date à laquelle les restrictions sur les ventes de cigarettes électroniques aromatisées à cartouche de Juul ont été assouplies avec l’autorisation de commercialiser des produits mentholés et d’autres produits Juul. Cette décision faisait suite à une prise de participation de 5 millions de dollars dans la société par 1789 Capital en mars 2025. D’autres produits Juul ont ensuite été autorisés au début de cette année , a-t-il ajouté.

M. Raskin a également évoqué GrabAGun, qui est entrée en bourse en 2025 après avoir fusionné avec Colombier Acquisition Corp. II , une société d’acquisition à vocation spécifique soutenue par Malik. En mai 2026, l’administration Trump a proposé des règles visant à faciliter l’expédition directe d’armes à feu aux clients, a-t-il déclaré.

Il a également remis en cause Hadrian Automation, une entreprise manufacturière dans laquelle, selon lui, 1789 Capital a investi après que d’importants dons eurent été versés à des entités politiques proches de Trump. En 2026, la Marine américaine a annoncé un partenariat de 900 millions de dollars pour la production de sous-marins et a attribué à l’entreprise un contrat de 80 millions de dollars pour une usine de fabrication d’armes, tandis qu’Hadrian continuait à verser des dons politiques, a déclaré M. Raskin.

M. Raskin a déclaré que le président lui-même avait publiquement reconnu ces conflits d’intérêts, déclarant à CNBC en juillet: “D’une certaine manière, je me sens mal pour mes enfants… parce que la présidence est si puissante, si importante, à tous les niveaux — s’ils achètent une entreprise de cupcakes, eh bien, l’énergie nécessaire à la fabrication de ces cupcakes est en quelque sorte liée à ma politique énergétique — donc, il y a forcément un conflit. Presque tout ce qu’ils font… s’ils achètent un camion économe en énergie, ils disposent d’informations privilégiées.”