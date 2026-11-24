Les démocrates de la Chambre des représentants américaine élargissent leur enquête sur les investissements de Donald Trump Jr.

Les démocrates de la Chambre des représentants américaine, qui enquêtent sur les activités commerciales de Donald Trump Jr., ont demandé des documents à la société de marchés prédictifs Polymarket, à l’entreprise de cigarettes électroniques Juul et à deux autres sociétés liées à 1789 Capital, la société de capital-risque dont le fils du président est associé.

Dans des courriers publiés mardi, le député américain Jamie Raskin, un démocrate du Maryland qui devrait présider la commission judiciaire de la Chambre des représentants l’année prochaine, a demandé à ces entreprises — parmi lesquelles figurent également GrabAGun PEW.N et Hadrian Automation — de lui fournir divers documents relatifs à leurs communications avec 1789 Capital et ses dirigeants.

« L’enquête vise à déterminer si le fils du président et ses partenaires commerciaux ont contribué à orienter des marchés publics ou des décisions réglementaires vers des entreprises dans lesquelles ils détenaient un intérêt financier significatif, ou s’ils ont utilisé des informations privilégiées concernant ces décisions à venir pour réaliser des investissements et en tirer profit », a indiqué le bureau de M. Raskin dans un communiqué de presse. M. Raskin a ouvert cette enquête en août.

Les démocrates, qui prendront le contrôle du Congrès en janvier, préparent une vague d’enquêtes visant le président républicain Donald Trump et son administration, portant notamment sur les marchés publics, les conflits d’intérêts potentiels, l’immigration et l’enquête concernant le défunt financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Omeed Malik, président de 1789 Capital, et Donald Trump Jr . ont nié toute malversation lors d’un événement organisé par Axios la semaine dernière.

« Nous avons répondu au député Raskin dès le mois de septembre en soulignant en détail les nombreuses lacunes dans sa compréhension du fonctionnement de 1789 ainsi qu’un certain nombre d’erreurs factuelles fondamentales », a déclaré Bill Burck, avocat représentant 1789 Capital, dans un communiqué. « Il s’agit d’attaques personnelles sans fondement factuel. »

Juul a déclaré avoir l’intention « de coopérer avec toute initiative du Congrès visant à mieux comprendre notre entreprise ».

Un représentant du distributeur d’armes à feu en ligne GrabAGun a déclaré: « La lettre du député Raskin est un document politique, et ses allégations sont sans fondement. »

Les représentants de Trump Jr., de Polymarket et d’Hadrian Automation n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans une initiative qui, selon les experts juridiques, risque d’être contestée, le président Donald Trump a cherché vendredi à restreindre la coopération entre le secteur privé et le Congrès, en ordonnant aux entreprises ayant des contrats fédéraux d’alerter la Maison Blanche avant de partager des informations avec les législateurs, et de ne pas divulguer les documents jugés confidentiels.

En vertu de la Constitution américaine, le Congrès dispose de pouvoirs de contrôle et de l’autorité nécessaire pour obtenir des informations, notamment par le biais de citations à comparaître dont l’administration a cherché à limiter la portée.

RASKIN MET EN AVANT LE MOMENT CHOISI POUR LES INVESTISSEMENTS

L’enquête élargie de Raskin se concentre sur la manière dont les quatre entreprises « ont bénéficié, ou sont susceptibles de bénéficier », de contrats de l’administration Trump, de décisions réglementaires ou de propositions de modification de la réglementation, ce qui, selon Raskin, pourrait révéler des conflits d’intérêts ou d’autres fautes professionnelles.

Dans sa lettre adressée à Polymarket, Raskin a indiqué que la société avait de fait été interdite d’activité aux États-Unis et faisait également l’objet d’une enquête fédérale avant le retour de Trump au pouvoir.

En juillet 2025, les autorités de régulation ont clos cette enquête et approuvé l’acquisition par Polymarket d’une plateforme américaine, ouvrant ainsi la voie à son retour sur le marché américain. Le mois suivant, Polymarket a révélé que 1789 Capital avait réalisé un investissement stratégique, a écrit M. Raskin. Reuters et d’autres médias avaient rapporté à l’époque que cet investissement s’élevait à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Reuters a rapporté le mois dernier que la Commodity Futures Trading Commission avait rouvert son enquête sur Polymarket.

M. Raskin a également indiqué qu’en juillet 2025, quelques mois après l’investissement de 5 millions de dollars réalisé par 1789 Capital dans Juul, les autorités avaient assoupli les restrictions sur la vente de certains produits Juul, et que d’autres avaient été autorisés plus tôt cette année .

GrabAGun est entrée en bourse en 2025 après avoir fusionné avec une société d’acquisition à vocation spécifique soutenue par Malik. En mai 2026, l’administration Trump a proposé des règles visant à faciliter l’expédition directe d’armes à feu aux clients, a également déclaré Raskin.

Le représentant de GrabAGun a déclaré que les modifications réglementaires proposées étaient bien connues dans l’ensemble du secteur et que l’entreprise s’était contentée de faire part de ses observations dans le cadre de la procédure de consultation publique.

M. Raskin a également écrit à Hadrian Automation, indiquant que cette entreprise manufacturière avait remporté des contrats avec le gouvernement américain d’une valeur de près d’un milliard de dollars peu après que 1789 Capital eut acquis une participation dans la société.

M. Raskin a déclaré que le président lui-même avait publiquement reconnu ces conflits d’intérêts, déclarant à CNBC en juillet: « D’une certaine manière, je me sens mal pour mes enfants… Presque tout ce qu’ils font… ils disposent d’informations privilégiées. »