Les démarches sociales et environnementales mises en valeur au travers du Covid-19, observe Fidelity

(AOF) - L'approche des entreprises vis-à-vis des enjeux sociaux est profondément altérée par la crise du coronavirus et gagne de plus en plus en importance. C'est le constat sans équivoque de la dernière Enquête Analystes de Fidelity International, menée au mois de mai 2020. Elle révèle par ailleurs que si l'environnement des affaires reste compliqué, l'optimisme regagne doucement du terrain.

Selon plus de la moitié des analystes de Fidelity, les entreprises accorderont davantage d'attention à leurs collaborateurs, aux consommateurs et plus largement à leur communauté à l'issue de la pandémie.

Par ailleurs, si les révisions de prévisions bénéficiaires restent en ligne avec celles du mois dernier, le contraste devient de plus en plus marqué entre les secteurs et les régions à mesure que l'ampleur de la récession se précise.

Certes, ajoute la société de gestion, l'environnement des affaires reste adverse, mais l'optimisme regagne doucement du terrain : pour la plupart des analystes, les indicateurs avancés de leur secteur repassent en positif ce mois-ci et les entreprises semblent préparer leur stratégie pour la reprise.

Dans ce cadre conclut Fidelity International, la gestion active, fondée sur une recherche approfondie à la fois d'un point de vue financier et extra-financier, démontrera tout son sens à l'issue de la pandémie.