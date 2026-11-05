Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis atteignent leur plus bas niveau depuis 57 ans ; la productivité des salariés bondit au troisième trimestre

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* Le nombre hebdomadaire de demandes d'allocations chômage recule de 6 000 pour s'établir à 189 000

* Le nombre de demandes continues d'allocations chômage augmente de 23 000 pour atteindre 1,718 million

* La productivité des salariés bondit au troisième trimestre; les coûts salariaux reculent

par Lucia Mutikani

Le nombre d’Américains ayant déposé une nouvelle demande d’allocations chômage a atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis 57 ans, ce qui témoigne de la résilience du marché du travail, même si l’incertitude liée au conflit prolongé au Moyen-Orient freine les embauches.

D'autres données publiées jeudi par le ministère du Travail ont montré une croissance de la productivité des salariés au troisième trimestre plus forte que prévu. Cette forte hausse de la productivité a entraîné une baisse des coûts salariaux pour la première fois depuis plus d’un an et a conforté les responsables politiques et les économistes dans leur conviction que le marché du travail n’était pas une source d’inflation.

Une inflation salariale modérée donne à la Réserve fédérale davantage de marge de manœuvre pour se concentrer sur les pressions inflationnistes croissantes découlant de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. La colère suscitée par ce conflit, qui en est désormais à son neuvième mois, a coûté au Parti républicain du président Donald Trump le contrôle du Congrès , les démocrates ayant réalisé une excellente performance lors des élections de mi-mandat de cette semaine.

Le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage au niveau des États a baissé de 6 000 pour s’établir à 189 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 31 octobre, a indiqué le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 196 000 demandes pour cette semaine.

Ce chiffre correspond au niveau de 189 000 atteint mi-juillet, qui constituait le plus bas niveau enregistré depuis 1969. Il est resté la plupart du temps inférieur à 200 000 depuis la mi-septembre. La faiblesse des licenciements, due à la vigueur de la demande intérieure et à la croissance des bénéfices, soutient le marché du travail. Cependant, certains économistes ont interprété ce faible niveau de demandes d’allocations chômage comme le résultat d’une population active en baisse dans un contexte de durcissement de la politique d’immigration, plutôt que d’une diminution des suppressions d’emplois.

D’autres estiment que le marché du travail pourrait se resserrer. Le gouvernement a indiqué cette semaine qu’il y avait 1,06 poste vacant pour chaque chômeur en septembre, contre 1,02 en août.

Aucun État n’a signalé une augmentation des demandes non corrigées supérieure à 1 000 la semaine dernière. Un rapport distinct du cabinet international de reclassement Challenger, Gray and Christmas a montré que les employeurs basés aux États-Unis avaient annoncé 43 994 suppressions d’emplois en octobre, soit une hausse de 2 % par rapport à septembre. Les licenciements prévus ont chuté de 71 % par rapport à octobre 2025.

Malgré cette hausse sur le mois, le nombre de licenciements a été le plus bas jamais enregistré pour un mois d’octobre depuis 2023. Les employeurs ont annoncé leur intention d’embaucher 444 692 salariés le mois dernier, soit une hausse de 57 % par rapport à octobre 2025. Les projets d’embauche ont atteint leur plus haut niveau pour un mois d’octobre depuis 2009, et concernent probablement en grande partie des emplois saisonniers.

“Les employeurs conservent leurs effectifs à l’approche des fêtes, et les embauches qu’ils annoncent concernent principalement des emplois saisonniers à court terme”, a déclaré Andy Challenger, directeur des recettes chez Challenger, Gray & Christmas. “Les entreprises souhaitent disposer de la flexibilité nécessaire pour répondre à la demande liée aux fêtes sans augmenter leurs effectifs permanents.”

Cette réticence à augmenter les embauches permanentes signifie que certains chômeurs connaissent de longues périodes de chômage.

Le rapport sur les demandes d’allocations a montré que le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d’aide – un indicateur indirect de l’embauche – a augmenté de 23 000 pour atteindre un niveau encore faible de 1,718 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine s’achevant le 24 octobre.

Les “demandes continues”, cependant, n’incluent pas certains chômeurs, notamment les jeunes diplômés et d’autres personnes ayant peu ou pas d’expérience professionnelle. Certains ont peut-être également épuisé leur droit aux allocations, limité à 26 semaines dans la plupart des États, ce qui maintient les demandes continues à des niveaux relativement bas.

Ce rapport sur les demandes d’allocations n’a aucune incidence sur le rapport sur l’emploi du mois d’octobre, très suivi par les marchés et attendu vendredi, car il ne relève pas de la période d’enquête. Selon une enquête de Reuters auprès d’économistes, les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 65 000 le mois dernier, après une hausse de 29 000 en septembre. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,2 %. La Fed de Chicago table sur un taux de chômage de 4,14 %, qui serait arrondi à 4,1 %.

Les actions américaines étaient en baisse. Le dollar est resté stable face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

BAISSE DES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE

Un autre rapport du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail a montré que la productivité hors agriculture, qui mesure la production horaire par salarié, a augmenté à un taux annualisé de 3,6 % au troisième trimestre, après avoir progressé à un rythme révisé à la hausse de 2,1 % au deuxième trimestre.

Les économistes tablaient sur une hausse de la productivité de 2,8 % après un rythme de croissance de 1,4 % annoncé précédemment pour le deuxième trimestre. La productivité est volatile d’un trimestre à l’autre. Elle a progressé de 2,1 % par rapport à l’année précédente. Les économistes et les décideurs politiques espèrent qu’une vague de dépenses dans l’intelligence artificielle se traduira par des gains de productivité significatifs.

“L’IA n’a pas encore apporté de contribution notable. Les gains de productivité ont été assez réguliers au cours des dernières années”, a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander US Capital Markets. “Ce à quoi nous avons assisté, c’est une transformation de l’économie née du choc de la pandémie. Les entreprises ont dû trouver de nouvelles façons de fonctionner pendant la pandémie et bon nombre de leurs improvisations ont débouché sur des améliorations durables en matière d’efficacité.”

Les coûts salariaux unitaires — c’est-à-dire le coût de la main-d’œuvre par unité de production — ont baissé de 0,7 % au cours du dernier trimestre. Il s’agit de la première baisse depuis le deuxième trimestre 2025, après un taux de croissance révisé à la hausse de 1,9 % au deuxième trimestre. Les données ont également montré que la part des salariés dans la production économique avait atteint de nouveaux plus bas.

Les économistes avaient prévu une hausse des coûts salariaux de 0,6 % après une progression de 1,2 % annoncée précédemment. Les coûts salariaux ont augmenté de 2,4 % par rapport à l’année dernière. Ces chiffres font suite aux données publiées la semaine dernière, qui indiquaient une hausse modérée de l’indice des coûts de l’emploi — la mesure la plus globale des coûts salariaux — au troisième trimestre. Les décideurs politiques et les économistes ont fait valoir que le marché de l’emploi n’était pas une source d’inflation.

La banque centrale américaine a maintenu la semaine dernière son taux directeur au jour le jour , dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, tout en reconnaissant que l’inflation “reste élevée”. Les économistes s’attendent à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt en décembre.

“La Fed tirera un certain réconfort de la poursuite des gains de productivité solides et de la modération des coûts salariaux unitaires, même si tout signe indiquant que le marché de l’emploi commence à se resserrer militerait en faveur de nouvelles hausses de taux”, a déclaré Sal Guatieri, économiste senior chez BMO Capital Markets.