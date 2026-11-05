Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis atteignent leur plus bas niveau depuis 57 ans, dans un contexte de faible nombre de licenciements

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* Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 196.000 demandes pour la semaine écoulée

* Les employeurs américains ont annoncé 43.994 suppressions d'emplois en octobre, selon les données de Challenger

* Les employeurs annoncent leur intention d'embaucher 444.692 salariés en octobre, selon les données de Challenger

Le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande d'allocations chômage a atteint son plus bas niveau depuis 57 ans la semaine dernière, les licenciements restant faibles dans un contexte de marché du travail résilient.

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont baissé de 6.000 pour s'établir à 189.000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 31 octobre, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur 196.000 demandes pour la semaine écoulée.

Ce chiffre correspond au niveau de 189.000 atteint mi-juillet, qui constituait le plus bas niveau enregistré depuis 1969.

Elles sont restées pour l’essentiel en dessous de 200.000 depuis la mi-septembre.

La faiblesse des licenciements, due à la forte demande intérieure et à la croissance des bénéfices, stabilise le marché du travail, même si les embauches restent freinées par l’incertitude liée à la guerre qui s’éternise entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Le gouvernement a indiqué cette semaine qu’il y avait 1,06 poste vacant pour chaque chômeur en septembre, contre 1,02 en août, ce que certains économistes ont interprété comme un signe d’un resserrement naissant du marché du travail. D’autres, en revanche, ont considéré que le faible niveau des demandes d’allocations de chômage s’expliquait par une population active réduite dans un contexte de durcissement de la politique d’immigration, plutôt que par une diminution des suppressions d’emplois.

Un rapport distinct publié jeudi par le cabinet international de reclassement Challenger, Gray and Christmas a révélé que les employeurs basés aux États-Unis avaient annoncé 43.994 suppressions d’emplois en octobre, soit une hausse de 2 % par rapport à septembre. Les licenciements prévus ont chuté de 71 % par rapport à octobre 2025.

Malgré cette hausse sur le mois, le nombre de licenciements a été le plus bas jamais enregistré pour un mois d’octobre depuis 2023. Les employeurs ont annoncé leur intention d’embaucher 444.692 salariés le mois dernier, soit une hausse de 57 % par rapport à octobre 2025. Ces projets d’embauche ont atteint leur plus haut niveau pour un mois d’octobre depuis 2009, et concernent probablement principalement des emplois saisonniers.

“Les employeurs conservent leurs effectifs à l’approche des fêtes, et les embauches qu’ils annoncent concernent principalement des emplois saisonniers à court terme”, a déclaré Andy Challenger, directeur des recettes chez Challenger, Gray & Christmas. “Les entreprises souhaitent disposer de la flexibilité nécessaire pour répondre à la demande liée aux fêtes sans augmenter leurs effectifs permanents.”

Cette réticence à augmenter les embauches permanentes signifie que certains chômeurs connaissent de longues périodes de chômage.

Le rapport sur les demandes d’allocations a montré que le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d’aide – un indicateur indirect de l’embauche – a augmenté de 23.000 pour atteindre 1.718.000 (chiffre corrigé des variations saisonnières, qui reste faible) au cours de la semaine s’achevant le 24 octobre. Ces “demandes continues” n’incluent toutefois pas certains chômeurs, notamment les jeunes diplômés et d’autres personnes ayant peu ou pas d’expérience professionnelle.

Certaines personnes pourraient également avoir épuisé leur droit aux allocations, limité à 26 semaines dans la plupart des États, ce qui maintient les demandes continues à des niveaux relativement bas.

Ce rapport sur les demandes d’allocations n’a aucune incidence sur le rapport sur l’emploi du mois d’octobre, très suivi par les marchés et attendu vendredi, car il ne relève pas de la période couverte par l’enquête. Selon un sondage Reuters auprès d’économistes, les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 65.000 le mois dernier, après une hausse de 29.000 en septembre. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,2 %.