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Les demandes de rachat sur le fonds de crédit privé de BlackRock ont diminué au troisième trimestre
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 14:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions tout au long du texte)

Les demandes de retrait du fonds phare de crédit privé du gestionnaire d’actifs BlackRock BLK.N ont ralenti au troisième trimestre, selon un document réglementaire publié vendredi, ce qui indique que les pressions de rachat dans l’ensemble du secteur commencent à s’atténuer.

Les investisseurs du fonds HPS Corporate Lending Fund de BlackRock ont cherché à retirer environ 11,5% des parts, contre 13,3% au trimestre précédent. Le fonds rachètera 5% des parts, soit environ 600 millions (XX millions d'euros) de dollars, ce qui correspond au seuil habituel pour ce type de véhicules.

Ces dernières données viennent s'ajouter aux signes indiquant que le crédit privé pourrait sortir d'une période de forte pression de rachat de la part des investisseurs particuliers, alors que les gestionnaires d'actifs traitent leur arriéré de demandes de retrait en attente.

Blackstone BX.N a donné le coup d’envoi la semaine dernière de la saison des rachats du troisième trimestre pour les principaux fonds américains de crédit privé non cotés. Les données relatives à d’autres fonds devraient être publiées tout au long du mois de septembre.

Crédit privé

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