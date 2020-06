Les défaillances d'entreprises françaises ont chuté de 72% pendant le confinement, selon Coface

(AOF) - Selon Coface, le nombre de défaillances en France pendant le confinement se serait effondré de 72% en glissement annuel en avril. Cette chute est imputable aux changements réglementaires, mais ne serait que temporaire et devrait être suivie d'un fort rebond en plusieurs phases. Selon le modèle de prévisions Coface, le nombre de défaillances devrait augmenter fortement partout en Europe au second semestre 2020 et en 2021. Pays le moins pénalisé, l'Allemagne enregistrerait tout de même une hausse de nombre de faillites de 12% entre fin 2019 et fin 2021.

La France (+21%) et l'Espagne (+22%) seront davantage affectées par la crise. Cependant, les plus fortes progressions du nombre de défaillances devraient avoir lieu aux Pays-Bas (+36%), au Royaume-Uni (+37%) et en Italie (+37%).

Côté croissance, les Pays-Bas et l'Allemagne devraient être les pays les moins affectés, avec des PIB en 2021 moins de 2% inférieurs à ceux de 2019. La France et l'Espagne feraient moins bien avec des PIB inférieurs de 3% et 4%. Quant au PIB du Royaume-Uni et de l'Italie, il sera ainsi inférieur de respectivement 5% et 6% à celui de l'an dernier.

Ces divergences s'expliquent dans certains cas par l'absence de recours à un amendement temporaire des procédures de défaillance (comme aux Pays-Bas). La réactivité des défaillances en période de contraction de l'activité est aussi liée au coût de la procédure (plus faible au Royaume-Uni et aux Pays-Bas).