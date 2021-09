Les défaillances d'entreprises françaises en recul au mois d'août

(AOF) - En août 2021, le nombre de défaillances sur un an s'est élevé à 28 018, soit un recul de 26,3% par rapport à la même période un an plus tôt, a révélé la Banque de France. Ce recul du nombre de défaillances s'observe pour la plupart des catégories d'entreprises et des secteurs y compris ceux les plus touchés par les mesures de restrictions liées à la situation sanitaire, dont l'hébergement restauration (-42,1% sur un an) et le commerce (-29,9% sur un an).

Comparé au nombre de défaillances enregistré sur un an à fin août 2019, période entièrement antérieure à la crise sanitaire, la baisse du nombre de défaillances enregistrée à fin août 2021 s'établit à 47%.