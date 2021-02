Les défaillances d'entreprises en baisse de 39% en France en 2020

Ce repli est également la conséquence "de l'ensemble des mesures de soutien qui apportent des aides de trésorerie ou permettent aux entreprises de réduire ou retarder le paiement de certaines charges, et donc le risque de faire défaut sur ces paiements (mesures d'activité partielle, prêts garantis par l'État avec remboursements différés, fonds de solidarité, moratoires, etc.)".

Cette baisse, qui n'indique pas une réduction du nombre d'entreprises en difficulté, précise la Banque de France, résulte en premier lieu "de l'impact momentané qu'ont eu à la fois la période de confinement sur le fonctionnement des juridictions commerciales et les évolutions réglementaires qui ont modifié temporairement les dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiements".

(AOF) - En 2020, le nombre de défaillances d'entreprises françaises a reculé de 39% sur un an, a révélé la Banque de France. Le phénomène s'observe dans tous les secteurs et pour la plupart des catégories d'entreprise, "sans que cela puisse être analysé d'un point de vue économique", écrit l'institution.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.