Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les déclarations de Pompeo sur l'origine du coronavirus "spéculatives"-OMS Reuters • 05/05/2020 à 02:56









GENEVE, 5 mai (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié lundi de "spéculatives" les déclarations faites la veille par le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, qui a dit disposer de "preuves" que le nouveau coronavirus provenait d'un laboratoire chinois. Interrogé dimanche sur la chaîne de télévision ABC, le chef de la diplomatie américaine a assuré disposer d'une "quantité importante de preuves" montrant que le virus était sorti d'un laboratoire de Wuhan, ville du centre de la Chine où l'épidémie s'est déclarée en décembre dernier. "Nous n'avons reçu aucune preuve basée sur des données spécifiques de la part du gouvernement américain en lien avec la prétendue origine du virus. Alors, de notre point de vue, cela demeure spéculatif", a déclaré l'un des principaux experts de l'OMS lors d'un point de presse virtuel à Genève. Mike Ryan a ajouté que l'OMS, une organisation "basée sur les faits", était en quête de toute information sur l'origine du nouveau coronavirus car cela revêt une "importance exceptionnelle" pour le contrôle de l'épidémie. "Alors si ces données et preuves sont disponibles, il appartient au gouvernement américain de décider si et quand elles peuvent être partagées", a-t-il poursuivi. Des scientifiques ont indiqué à l'OMS que le séquençage du génome montrait que le virus était d'"origine naturelle". Le nouveau coronavirus serait d'origine animale, lié à la chauve-souris, mais l'hôte intermédiaire par lequel il a été transmis à l'homme n'a pas encore été déterminé. Donald Trump a suspendu le mois dernier la contribution américaine au budget de l'OMS en accusant l'agence onusienne d'avoir "failli à ses devoirs essentiels" dans la lutte contre l'épidémie, provoquant un concert de désapprobation à l'échelle internationale. Le président américain a dit la semaine dernière être convaincu que le coronavirus émanait d'un laboratoire chinois, déclinant de communiquer des preuves. L'épidémie est une source nouvelle de tensions entre Washington et Pékin, qui se livrent une guerre des mots sur l'épidémie et son origine. (Stephanie Nebehay et Emma Farge; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.