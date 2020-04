Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les décès continuent de croître en Grande-Bretagne, allocution de la reine dimanche Reuters • 03/04/2020 à 15:23









LONDRES, 3 avril (Reuters) - Avec 684 décès supplémentaires liés au coronavirus en l'espace de 24 heures, la Grande-Bretagne comptait 3.605 morts provoquées par l'épidémie à la date de jeudi, 16h00 GMT, a annoncé vendredi le ministère britannique de la Santé. Cette progression de la mortalité est de l'ordre de 23%, en très léger recul par rapport au précédent bilan quotidien. Au total, le pays comptait vendredi matin 38.168 cas confirmés de contamination au coronavirus, contre 33.718 la veille. Quelque 173.784 personnes ont subi un test de dépistage, soit 10.000 de plus en un jour. Dans les circonstances exceptionnelles que traverse la Grande-Bretagne, la reine Elisabeth s'adressera ce dimanche à la nation, a par ailleurs annoncé le palais de Buckingham. Son message télévisé a été enregistré au château de Windsor, où séjourne la monarque. Il sera diffusé dimanche à 20h00 heure de Londres (19h00 GMT), précise la maison royale. (Kate Holton et Guy Faulconbridge version française Henri-Pierre André)

