Les débuts fracassants d'Anthropic mettent à l'épreuve la confiance de Wall Street dans l'essor de l'IA

Anthropic ANT.O a atteint une valorisation d’environ 2 000 milliards de dollars lors de ses débuts au Nasdaq jeudi, dépassant de peu l’introduction en bourse de SpaceX SPCX.O en juin et clôturant ainsi une période mouvementée pour le secteur de l’IA qui a mis à l’épreuve l’appétit de Wall Street pour cette technologie.

L’exubérance initiale s’est toutefois estompée, laissant présager une volatilité à venir, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices rapidement et les principaux indices ayant reculé sur fond de nouvelles inquiétudes concernant les perspectives du secteur.

L’action de la première entreprise de pointe en IA cotée en bourse au monde a ouvert à 111,50 dollars, soit 34% de plus que le prix d’introduction en bourse de 83 dollars fixé mercredi. Mais le titre a réduit ses gains et a terminé la journée à 97,17 dollars, en hausse de 17% par rapport à son prix d’introduction.

La valorisation de 2 000 milliards de dollars d’Anthropic, calculée sur une base entièrement diluée, inclut les options sur actions et les unités d’actions restreintes que la société a promises à ses employés mais qui n’ont pas encore été converties en actions réelles. Sur la base du nombre d’actions en circulation d’Anthropic, la valeur de la société a atteint jusqu’à 1 500 milliards de dollars jeudi, un niveau comparable à celui de Tesla TSLA.O .

L’euphorie autour du marché de l’IA s’est quelque peu refroidie ces dernières semaines, la démission la semaine dernière de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , ayant suscité des inquiétudes. Si cette technologie a stimulé la croissance économique, elle a également fait naître des craintes concernant l’alourdissement de la dette et les prédictions apocalyptiques. Un mouvement anti-centres de données pourrait avoir contribué à la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis .

“Le lancement retentissant d’Anthropic est une étape cruciale pour rassurer le marché quant au potentiel de l’IA, mais ce n’est en réalité qu’un début”, a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research. “Il nous faut encore voir ce qu’il adviendra d’OpenAI, comment la situation de Nvidia évoluera, comment se dessinera le climat politique autour des centres de données, et quelles seront les performances historiques d’Anthropic avant de pouvoir avoir une réelle impression de stabilité.”

Cette entreprise, créée il y a six ans, s’est positionnée comme la garante de la sécurité de l’IA tout en convainquant les investisseurs qu’elle peut être rentable malgré des coûts de calcul colossaux. Dirigée par Dario Amodei, un ancien employé d’OpenAI, Anthropic a également laissé entendre qu’elle pourrait faire appel aux marchés de la dette.

“À un moment donné, nous espérons obtenir la notation “investment grade”, et la dette est un instrument dont nous disposons et que nous aimerions utiliser à l’avenir”, a déclaré jeudi le directeur général Amodei à CNBC lors d’une interview.

La perte nette d’Anthropic s’est réduite au troisième trimestre, alors que son chiffre d’affaires a bondi de 47% par rapport au trimestre précédent, même si le rythme de croissance a fortement ralenti par rapport à celui du trimestre précédent. La société dispose de près de 900 milliards de dollars d’engagements en matière de calcul auprès de partenaires tels qu’Amazon AMZN.O et Google GOOGL.O (filiale d’Alphabet).

RÉFÉRENCE DU SECTEUR, JOUR DE PAIE POUR LES SALARIÉS

En tant que première entreprise pionnière dans le domaine de l’IA à entrer en bourse, Anthropic est en passe de devenir la référence du secteur. La société a vendu 980 millions d’actions à 83 dollars chacune, fixant le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette initiale de 70 à 78 dollars établie lors du lancement de sa tournée de présentation.

Le produit de son introduction en bourse pourrait atteindre jusqu’à 93,5 milliards de dollars si les souscripteurs exercent pleinement leur option d’achat d’actions supplémentaires. Actuellement, ce chiffre s’élève à plus de 107 milliards de dollars, incluant les 26 milliards de dollars supplémentaires levés via un placement privé. AMD AMD.O , Broadcom AVGO.O , Google, Micron MU.O , Microsoft MSFT.O , Nvidia et TSMC 2330.TW figuraient parmi les investisseurs de ce placement privé.

“Une partie de la demande pourrait simplement refléter le fait que les investisseurs ne veulent pas passer à côté de cette occasion rare de prendre une position dans une entreprise leader dans le domaine de l’IA, même si sa rentabilité à long terme reste incertaine”, a déclaré Lukas Muehlbauer, associé chez IPOX.

Intropic, société londonienne spécialisée dans l’analyse des rééquilibrages d’indices, estime que la demande passive provenant des fonds indiciels représentera jusqu’à 30% des actions d’Anthropic proposées à la vente d’ici la fin de l’année.

L’introduction en bourse d’Anthropic devrait créer des milliers de “millionnaires sur le papier” et une poignée de milliardaires, récompensant ainsi tout le monde, des premiers chercheurs et ingénieurs jusqu’au personnel administratif.

Sur la base du prix de l’introduction en bourse, Amodei et ses six cofondateurs, qui détiennent ensemble environ 10% de la société, disposaient de participations d’une valeur combinée de près de 150 milliards de dollars, selon un calcul de Reuters basé sur les informations figurant dans le dossier de cotation.

JUSTIFIER LE PRIX

Le débat s’est intensifié quant à savoir si le boom de l’IA est en train de se transformer en bulle, alors que la flambée des valorisations et un réseau d’opérations circulaires impliquant des développeurs d’IA, des fabricants de puces, des fournisseurs de cloud et des investisseurs alimentent les interrogations sur la pérennité de la croissance du secteur.

La croissance fulgurante d’Anthropic l’a jusqu’à présent préservée de ces inquiétudes, mais certains investisseurs ont déclaré qu’ils pourraient attendre que l’euphorie initiale s’estompe avant d’acheter.

Anthropic “ne constitue pas une opportunité prudente d’achat à tout prix pour les clients particuliers fortunés”, a déclaré Talley Leger, stratège en chef des marchés chez The Wealth Consulting Group. “L’histoire montre que les investisseurs particuliers qui achètent des actions technologiques très prisées dès le premier jour de leur introduction en bourse sous-performent historiquement les indices boursiers généraux sur un horizon de trois ans.”

L’entreprise devra également trouver un équilibre entre sa croissance et les appels à ralentir le développement de modèles d’IA avancés. Anthropic a averti dans son prospectus d’introduction en bourse que l’IA pouvait se comporter de manière imprévisible et progresser plus rapidement que les mécanismes de contrôle.

Cette introduction en bourse massive rapportera aux chefs de file, menés par Goldman Sachs et Morgan Stanley, une commission de 550 millions de dollars, selon un document réglementaire.