Les déboires de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, suscitent à la fois la sympathie et l'incrédulité à Taïwan, sa terre natale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Huang est né à Tainan, dans le sud de Taïwan

* Très populaire à Taïwan, Huang est assailli par la foule partout où il va

* Taïwan est le siège de nombreux fournisseurs majeurs de Nvidia

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 8 et 9)

par Yi-Chin Lee et Ann Wang

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , suscite à la fois la sympathie et l’incrédulité dans son pays natal, Taïwan, où il jouit d’un statut de rock star, après les révélations fracassantes concernant sa liaison avec une femme qui aurait pu être une espionne chinoise.

À chacune de ses visites, des fans admiratifs et des journalistes enthousiastes le suivent, suspendus aux moindres paroles du commercial le plus prolifique de l’essor de l’IA, dans une tendance que les médias nationaux qualifient de "Jensanity".

La stupéfaction suscitée par la nouvelle , selon laquelle le conseil d’administration de Nvidia et le FBI mènent une enquête pour déterminer si Jensen Huang a été la cible d’une opération de renseignement étranger, est palpable dans les petits commerces et restaurants de Taipei qu’il fréquente lors de ses voyages.

"Je pensais que c'était forcément un mensonge, ou une fausse nouvelle", a déclaré Hsiao Kui-yu, dont la boutique vendant des fruits secs et confits fait partie des étapes incontournables de Jensen Huang au marché de Siping, à Taipei.

"Nous le considérons comme un patron formidable, qui prend tellement soin de ses employés. Comment une chose pareille pourrait-elle arriver? Est-ce possible? J’ai beaucoup de doutes", a déclaré Hsiao, âgé de 68 ans, à Reuters.

Ray Wang, le coiffeur de Jensen Huang, dont le salon haut de gamme se trouve juste au coin de l’hôtel de luxe où Jensen Huang séjourne souvent, a expliqué que les deux hommes avaient noué des liens lors de la première visite du directeur général en 2017.

"Chaque jour, je prie pour Jensen Huang, en espérant qu’il surmonte cette période difficile", a ajouté cet homme de 57 ans. "J’aimerais vraiment lui écrire une lettre d’encouragement, mais je pense que ce n’est pas le bon moment, car il est très occupé."

Pour beaucoup, Huang n’est pas un directeur général comme les autres . Il est le gardien de Nvidia et celui qui définit la stratégie et l’orientation à long terme de ce géant des puces électroniques, qui a transformé sa trésorerie en pleine expansion en un véritable trésor de guerre pour financer des entreprises allant des fournisseurs de services de cloud computing et d’IA aux plus grands laboratoires.

Tout revers pour Huang pourrait priver le secteur de l’IA de l’un de ses plus fervents défenseurs.

NÉ À TAÏWAN

Né à Tainan, la capitale historique de Taïwan, avant d’émigrer aux États-Unis lorsqu’il était enfant, Huang n’a cessé de saluer les entreprises technologiques de son pays d’origine, notamment TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, pour leur rôle dans la révolution de l’IA.

La femme soupçonnée d’être une espionne a déjà été photographiée aux côtés de Huang lors de ses visites à Taïwan.

Le gouvernement taïwanais, toujours sur ses gardes face à la Chine en raison des revendications contestées de Pékin sur la souveraineté de l’île, a jusqu’à présent refusé d’aborder directement les détails de l’affaire, en particulier l’aspect "espionnage".

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Chen Ming-chi, a déclaré ne pouvoir faire aucun commentaire ni sur Jensen Huang ni sur cette femme.

"Je n’ai aucune preuve, et je n’ai pas non plus l’autorité nécessaire pour mener une enquête", a-t-il déclaré mardi aux journalistes au Parlement, lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que cette femme était une espionne.

Il est toutefois positif que Jensen Huang ait reconnu son erreur d’avoir eu une liaison, a déclaré l’universitaire Liu I-li, alors qu’il attendait une table devant un restaurant spécialisé dans le jarret de porc que Jensen Huang apprécie particulièrement.

"On ne peut pas juger une personne sur un seul fait", a ajouté cet homme de 49 ans. "Il faut l’envisager de manière plus globale. Personne n’est sans défaut."