Les cyberattaques russes font bondir les ETF de cybersécurité

Un groupe étatique russe connu sous le nom de "Sandworm" vient de publier un nouveau type de malware appelé "Cyclops Blink" qui attaque les pare-feux de ses cibles.

Les valeurs de la cybersécurité se sont dirigées vers le haut jeudi alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a attiré l’attention sur le risque croissant d’attaques en ligne de la part d’acteurs étatiques et privés dans le cadre d’un effort de guerre numérique. En représailles aux sanctions contre la Russie, un groupe étatique russe connu sous le nom de “Sandworm” vient de publier un nouveau type de malware appelé “Cyclops Blink” qui attaque les pare-feux de ses cibles. Le gouvernement et les entreprises ukrainiennes font l’objet de cyberattaques soutenues depuis hier et le début de l’invasion russe.

Parmi les plus grands gagnants hier, citons Crowdstrike Holdings Inc (CRWD, +13,08 %), Cloudflare (NET, +18,66 %), Palo Alto Networks (PANW, +13,05 %) et Fortinet Inc. (FTNT, +11,23%) – pour n’en citer que quelques-uns.

Les ETF domiciliés en Amérique et suivent les valeurs de la cybersécurité ont progressé sur les menaces. Le First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR), le plus grand ETF de cybersécurité, a gagné +6,96% jeudi. Le ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK), Global X Cybersecurity ETF (BUG) et iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) ont suivi avec des gains respectifs de +5,96%, +7,73% et +6,19%.

En Europe, les ETF de cybersécurité ont récupéré certaines des pertes abruptes de cette année vendredi, avec L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY) en hausse de +4%. Le iShares Digital Security UCITS ETF (LOCK), le First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF (CIBR), et le Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (CYBR) ont suivi avec des gains de plus de +2%.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .