Les cuves de gaz de l'UE pleines à 95% au 1er novembre

(AOF) - Les cuves de l’UE sont remplies à 95%, selon les données de l’Aggregated Gas Storage Inventory, actualisées quotidiennement, avec un délai de carence de deux jours (les derniers chiffres disponibles sont ceux du 30 octobre), et mises à disposition librement par l’association européenne Gas Infrastructures Europe, contre 77% à la même date l’année dernière (lorsque la Russie réduisait déjà ses livraisons pour hâter la certification de Nord Stream 2), 95% en 2020 (quand, en plein Covid, l’activité économique tournait au ralenti) et une moyenne de 89% sur les dix dernières années.

