Les crypto-monnaies n'échappent pas à la lessiveuse

(AOF) - Sur fond de fort retour de l'aversion pour le risque, les crypto-monnaies reculent nettement en fin d'après-midi. Le cours du bitcoin perd ainsi près de 5% à 32 872 dollars tandis que l'Ethereum chute de plus de 8% à 2 166 dollars. Alors qu'elles sont souvent comparées à l'or pour leur caractère défensif, elles ne réussissent pas ce test aujourd'hui. De son côté, l'once d'or recule de 0,36% à 1 795,60 dollars après avoir un temps échappé à la baisse.

