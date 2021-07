Les crypto-monnaies à nouveau dans les 10 ETF les moins performants de la semaine

En Europe, les 10 pires ETF de la semaine précédente en terme de rendements sont tous des ETF suivant une ou plusieurs crypto-monnaies.

Ce fut encore une semaine très compliquée pour le marché des crypto-monnaies. En Europe, les 10 pires ETF de la semaine précédente en terme de rendements sont tous des ETF suivant une ou plusieurs crypto-monnaies.

La forte chute de la semaine dernière est notamment due aux annonces de la Banque des Règlements Internationaux (définie comme la Banque des banques centrales) qui a encouragé les autres banques centrales à créer et émettre leurs propres crypto-monnaies afin de contrer celles déjà existantes. Certains ETF comme le 21Shares Polkadot ETP et le 21Shares ripple XRP ETP ont perdu plus de 20% en seulement sept jours.

