Les crédits aux sociétés non financières continuent d'accélérer en France

(AOF) - La croissance annuel de l'encours de crédit aux sociétés non financières a accéléré pour le troisième mois consécutif en décembre, à +3,5 %, après +3,1 % en novembre et +2,8 % en octobre, a annoncé la Banque de France. La croissance des crédits à l'investissement est particulièrement soutenue (+5,5 %, après 4,9 % en novembre), portée aussi bien par sa composante équipement (+5,7 %) que par sa composante immobilier (+5,3 %). Sur deux ans, la croissance du crédit est toujours vigoureuse : +16,7 % pour le total des crédits, +34,5 % pour la trésorerie et +11,7 % pour l'investissement.