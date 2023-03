Les créations d'entreprises progressent en France en février

" Les créations d'entreprises rebondissent dans la plupart des secteurs sur un mois, notamment dans l'industrie (+18,4% après -19,3%), le soutien aux entreprises (+2,5 % après -4,2 %) et les activités de services aux ménages (+3,6% après -0,1%)", détaille l'Insee.

La hausse de 2% des créations d'entreprises en février est tirée par les immatriculations de micro-entreprises, qui ont progressé de 3,4% après s'être repliées d'1,6% en janvier. Le nombre d'entreprises classiques lancées en février est en recul (-0,2%), mais la tendance est nettement moins marquée qu'un mois plus tôt (-8,8%).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.