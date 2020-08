Les créations d'entreprises en France poursuivent leur hausse au mois de juillet

(AOF) - En France, le nombre total de créations d'entreprises, tous types d'entreprises confondus, poursuit son rebond en juillet 2020: +9,0 %, après +38,1% en juin, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables. Ainsi, le nombre de créations augmente fortement dans tous les secteurs d'activité. La hausse la plus forte concerne les activités d'hébergement et de restauration (+42,2 %), essentiellement les activités de restauration rapide. La seconde hausse la plus forte concerne les activités de services aux ménages (+15,9 %).