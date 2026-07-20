Les créanciers de Thames Water au Royaume-Uni menacent d'intenter une action en justice si M. Burnham poursuit son projet de nationalisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sarah Young

Un groupe de créanciers de Thames Water a menacé d'intenter une action en justice si le nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham, décidait de nationaliser cette entreprise de services publics criblée de dettes, a déclaré lundi une source proche du dossier.

M. Burnham a répété à plusieurs reprises que la nationalisation était la meilleure solution pour Thames Water, qui lutte depuis des années pour sa survie après que ses propriétaires successifs ont négligé d’investir suffisamment dans ses infrastructures vieillissantes. Cette négligence a placé l’entreprise au cœur de la colère publique face aux rejets d’eaux usées dans les rivières et les mers.

L’avenir de cette entreprise est également suivi de près par les investisseurs internationaux, qui y voient un premier indicateur de la manière dont le nouveau gouvernement, qui doit entrer en fonction lundi, abordera la question des infrastructures en difficulté financière.

Thames Water a déclaré qu’elle serait à court de liquidités d’ici novembre, ce qui en fait l’un des premiers défis majeurs de M. Burnham à son poste.

Mettant en garde contre une nationalisation, le groupe de créanciers a déclaré qu’il chercherait à recouvrer les dettes impayées de l’entreprise par voie judiciaire si le gouvernement prenait le contrôle, ce qui risquerait de confronter l’administration de Burnham à une facture de plusieurs milliards de livres à un moment où les finances publiques subissent une pression intense.

Mike McTighe, qui collabore avec le groupe de créanciers pour mettre en place un nouveau conseil d’administration pour Thames Water, a déclaré que le groupe préférait travailler avec M. Burnham pour trouver une solution, ce qui pourrait inclure un renforcement du contrôle public sur l’entreprise.

“Nous souhaitons vivement rencontrer les nouveaux ministres dès que possible afin de discuter de la manière dont nous pouvons collaborer dans l’intérêt des clients, notamment en renforçant le contrôle public sur les activités de l’entreprise”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Thames Water, la plus grande compagnie des eaux britannique comptant 16 millions de clients à Londres et dans le sud de l’Angleterre, est depuis des années considérée comme le symbole le plus flagrant de l’échec de la privatisation du secteur de l’eau au Royaume-Uni.

Le groupe de créanciers, qui comprend Invesco, Elliott Management et Silver Point Capital, s’efforce depuis des mois de convaincre le gouvernement de soutenir son plan de sauvetage, qui prévoit l’annulation d’environ la moitié de la dette de Thames Water, s’élevant à 20 milliards de livres sterling (27 milliards de dollars), ainsi qu’un apport de 3,35 milliards de livres sterling de nouveaux capitaux propres.

En contrepartie, les créanciers souhaitent bénéficier d’une clémence concernant d’éventuelles amendes environnementales – une concession politiquement difficile à accorder pour n’importe quel gouvernement.

Le gouvernement a jusqu’à présent rejeté cet accord et le groupe de créanciers s’est efforcé d’améliorer son offre ces dernières semaines.

Si le gouvernement devait placer Thames Water sous son régime d’administration spéciale, une forme de nationalisation temporaire, les contribuables devraient injecter environ 2 milliards de livres sterling pour assurer la continuité de l’activité de l’entreprise pendant les 18 prochains mois, a déclaré la direction de Thames Water.

(1 dollar = 0,7421 livre sterling)