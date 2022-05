Les craintes sur la croissance renvoient les marchés dans le rouge

(AOF) - Les bourses européennes ont terminé la séance de mercredi en repli, au lendemain d'un joli rebond, saisies à nouveau par les craintes sur la croissance mondiale. Le CAC 40 a ainsi perdu 1,2% à 6 352,94 points, et l'Euro Stoxx, 1,36% à 3 690,74 points. Les indices ont accru leurs pertes après l'ouverture à Wall Street, où le S&P 500 et le Nasdaq reculent respectivement de 2,6% et 3% en fin de journée.

Il faut dire que Jerome Powell n'a pas vraiment rassuré hier soir, lors d'une conférence organisée par le Wall Street Journal. Le président de la Fed a en effet déclaré qu'il faudrait "envisager d'agir de manière plus agressive" si l'inflation ne baissait pas "de manière évidente et convaincante".

Jerome Powell a également indiqué que la banque centrale américaine relèverait ses taux d'intérêt aussi haut que nécessaire pour l'enrayer, quitte à pénaliser la croissance. Les marchés estiment ainsi à plus de 85% la probabilité d'un relèvement d'un demi-point du taux directeur de la Fed lors de sa prochaine réunion en juin.

En zone euro, les données sur l'inflation n'ont pas vraiment été rassurantes, puisque celle-ci s'est maintenue à 7,4% en avril en version définitive. Un taux certes inférieur aux premières estimations (7,5%), mais qui reste à un niveau historiquement élevé et bien loin de l'objectif de 2% de la BCE.

Par ailleurs, la situation sanitaire s'améliore en Asie, mais l'assouplissement des restrictions est mené à pas comptés.

Sur les marchés, les taux longs reculent légèrement: -5 points de base pour le 10 ans américain, et -3,5 points de base pour son homologue allemand.

A Paris, le CAC 40 a été dominé par Alstom (+2,05%), qui a remporté un contrat important en Israël, suivi d'Engie (+0,91%) et Sanofi (+1%). Carrefour (-4,42%), L'Oréal (-3,73%) et Worldline (-3,41%) ont en revanche perdu pied.