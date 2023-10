Les craintes des marchés s'atténuent en attendant les résultats d'entreprises

Les marchés montrent des signes d'apaisement lundi, les Bourses progressent et les prix du pétrole reculent, le conflit entre Israël et le Hamas concentrant toujours toute l'attention des investisseurs, avant les résultats d'entreprises.

Wall Street a ouvert en hausse: vers 13H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,82%, le S&P 500 0,68% et le Nasdaq 0,53%.

Les indices européens penchent aussi en territoire positif après un début de séance hésitant. Paris gagnait 0,33%, Francfort 0,23%, Londres 0,30% et Milan 0,53%.

La Bourse de Varsovie bondissait pour sa part de 6,07% après la victoire de l'opposition centriste pro-européenne lors des élections parlementaires dimanche.

Pour Gilles Moëc, chef-économiste d'Axa Investment managers, les marchés jaugent "le risque de hausse supplémentaire des prix du pétrole après l'attaque terroriste contre Israël".

Israël a lancé une intense campagne de frappes visant la bande de Gaza et a appelé les civils à fuir la ville de Gaza dans la perspective d'une offensive terrestre, en riposte à l'attaque d'une ampleur sans précédent du Hamas, lancée le 7 octobre.

Les analystes peinent à prédire l'impact du conflit sur les prévisions de prix du pétrole et en l'absence de nouvelles perturbations de l'offre, à ce stade, les cours du pétrole reculent vers 13H45 GMT.

Le prix du baril du Brent perdait 0,33% à 90,62 dollars tandis que le WTI américain cédait 0,74% à 87,05 dollars.

Sur les marchés, le déclenchement du conflit s'est traduit la semaine passée par un bond du pétrole, des entreprises de l'armement, de l'or, qui a connu son plus important gain hebdomadaire en six mois (+5,45%), et par une chute des rendements obligataires, des signes de la prudence des investisseurs.

Lundi, les rendements des emprunts d'Etat remontaient un peu et l'or se tassait (-0,71% à 1.919,11 dollars l'once), signe que les investisseurs sont un peu moins nerveux.

L'euro montait de 0,22% par rapport au dollar, à 1,0533 dollar pour un euro.

Côté indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance d'une baisse de l'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York en octobre, qui s'est contractée plus qu'attendu.

En Europe, le gouvernement espagnol a annoncé lundi avoir revu à la hausse sa prévision de croissance de 2,1% à 2,4% pour 2023 en raison du "dynamisme" de l'activité ces derniers mois dans le pays, tandis que l'Institut national de la statistique italien a confirmé que l'inflation avait ralenti à 5,3% sur un an en septembre.

Plusieurs grosses entreprises aux Etats-Unis (Tesla, Bank of America, Johnson & Johnson, Procter & Gamble) ou en Europe (L'Oréal, Nestlé) doivent aussi publier leurs résultats trimestriels cette semaine.

Les vaccins Covid gagnent moins

Le laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech a annoncé lundi devoir déprécier pour 900 millions d'euros ses stocks liés au vaccin contre le Covid-19, alors que la demande pour ce produit a ralenti.

A New York, où BioNTech est cotée au Nasdaq, le titre chutait de 6,68%.

Le laboratoire américain Pfizer a annoncé vendredi abaisser ses prévisions pour l'ensemble de son exercice 2023, à cause de ventes de produits (vaccin et traitement) liés au Covid-19 inférieures à ses attentes. Son action progressait cependant de 2,99%.

Les banques en Pologne bondissent

Parmi les valeurs grandes gagnantes des élections en Pologne aux yeux des investisseurs, se trouvent la PKO Bank (+12,65%), mBank (+10,43%), Santander Bank Poska (+8,63%) ou encore l'assureur PZU (+6,06%).

KKR se rapproche de TIM

Le fonds d'investissement américain KKR (-0,22% à New York), associé au gouvernement italien, a soumis une offre ferme pour acquérir le réseau fixe de Telecom Italia (-5,83% à Milan), a annoncé lundi l'opérateur italien.

KKR concrétise ainsi son projet de longue date de s'emparer de l'infrastructure que Telecom Italia cherche à vendre pour réduire son énorme dette, alors que Rome compte prendre ultérieurement une participation jusqu'à 20% dans le réseau.

bur-jvi/fs/as