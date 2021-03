Les craintes de la surchauffe sont surjouées, du moins pour 2021, estime Pictet WM

Enfin, et surtout conclut Thomas Costerg, ce plan budgétaire est guidé par un plan sanitaire qui prévoit en principe pas de " grande réouverture " avant cet été, même si un changement des dates butoir est le risque principal, s'il était avancé au printemps notamment grâce à une vaccination encore plus aboutie (A noter que le président Biden a critiqué une réouverture trop hâtive au Texas).

Au niveau agrégé, le marché de l'emploi importe davantage que le PIB et le marché de l'emploi pourrait mettre du temps à revenir au potentiel.

De surcroît, les comportements d'épargne nécessitent davantage de granularité en fonction des revenus et niveaux de richesse et la lecture agrégée peut être trompeuse.

Par ailleurs, les avancées budgétaires font face à un retranchement prononcé du crédit bancaire (et une grande faiblesse du multiplicateur de crédit) - il n'y aura pas d'effet de sur-entrainement du crédit bancaire.

Selon ce dernier, ces craintes sont certainement trop élevées, du moins concernant 2021. D'abord, les multiplicateurs budgétaires sont très certainement en dessous de 1 dans un environnement de grande prudence des consommateurs ; et ces multiplicateurs ne s'appliquent vraiment que sur une partie du plan (les chèques et les allocations chômage en particulier).

chez Pictet Wealth Management. Ces plans pourraient par ailleurs être complétés par un plan de relance focalisé sur l'infrastructure et les énergies vertes de 2,000 milliards, dès cet automne.

(AOF) - Le plan économique de Biden qui devrait être adopté dans les prochains jours porte une " étiquette " de 1,900 milliards de dollars, et vient en complément du plan voté en décembre (900 milliards), rappelle Thomas Costerg, économiste senior US

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.