Les coûts de la main-d'oeuvre ont augmenté de 4,5% au deuxième trimestre en zone euro

(AOF) - Les coûts horaires de la main-d’oeuvre ont augmenté de 4,5% dans la zone euro et de 5% dans l’Union européenne sur un an, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Les deux principales composantes de ces coûts de la main-d'œuvre ; les salaires & traitements et les coûts non salariaux ont progressé de respectivement 4,6% et 4% en zone euro. Ils sont en hausse 5,1% et de 4,4% dans l’Union européenne.

Au deuxième trimestre 2023, par rapport au même trimestre de l'année précédente, les plus fortes hausses des coûts salariaux horaires pour l'ensemble de l'économie ont été enregistrées en Hongrie (+17,3%), en Croatie et en Slovénie (+14,5% chacune), en Roumanie (+14,4%) et en Bulgarie (+14,2%). Quatre autres États membres de l'UE ont enregistré une augmentation supérieure à 10%, à savoir: la Pologne (+13,3%), l'Estonie (+13,1%), la Lituanie (+12,4%) et la Lettonie (+12,3%).