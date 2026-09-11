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Les cours du pétrole refluent, Wall Street rebondit
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 22:18
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* Le Dow Jones gagne 0,98%, le S&P-500 0,86% et le Nasdaq 0,96%

* Les prix du baril reculent mais restent au-dessus des $100

* L'inflation conforte le scénario d'un relèvement des taux de la Fed

La Bourse de New York a retrouvé des couleurs vendredi après trois séances dans le rouge, encouragée par une baisse des cours du pétrole.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,98%, ou 509,19 points, à 52.573,29 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 65,28 points, soit 0,86% à 7.656,98 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 251,31 points, soit 0,96% à 26.333,035 points.

Sur la semaine écoulée, écourtée d'un jour pour cause de Labor Day, le S&P 500 recule de 0,8%, le Dow Jones de 1,6% et le Nasdaq de 0,7%.

Les prix du pétrole ont reflué vendredi, l'Iran ayant annoncé son intention d'organiser lundi une réunion régionale sur la sécurité du détroit d'Ormuz, mais ils affichent une hausse de 9% sur la semaine, résultat d'une nouvelle période de tensions militaires entre Téhéran et Washington.

A 18h25 GMT, le Brent LCOc1 baissait de 2,88% à 104,53 dollars et l'US West Texas Intermediate de 2,85% à 100,25 dollars le baril.

La publication des chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'août, qui a accéléré à +0,4% sur un mois, conforte le sentiment prédominant selon lequel la Réserve fédérale relèvera ses taux lors de la réunion de son comité de politique monétaire (Federal Open Market Committee, FOMC) la semaine prochaine.

"Le sort du FOMC du 16 septembre apparaît scellé. Plusieurs éléments pourront être instrumentalisés par le FOMC pour remonter les taux : la forte hausse sur les derniers jours du prix du pétrole, un rapport sur l'emploi d'août meilleur qu'attendu et (...) le fait que l'inflation soit désormais au-dessus de la cible de 2% pour la cinquième année et demie", écrit dans une note Bastien Drut, analyste chez CPRAM.

Les opérateurs estiment désormais à environ 90% la probabilité d'une hausse d'un quart de point mercredi prochain, contre environ 67% avant la publication des données.

Côté valeurs, Dell DELL.N et Hewlett Packard Enterprise

HPE.N ont grimpé de 12% après les résultats trimestriels supérieurs aux attentes d'Oracle ORCL.N , qui n'en a pas moins cédé du terrain (-1,8%).

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants:

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Noel Randewich; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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