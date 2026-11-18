Les cours du pétrole reculent, la hausse des stocks américains de brut atténuant les risques liés à l'offre

Les cours du pétrole ont baissé mercredi après la publication de données faisant état d'une hausse des stocks américains de brut et de produits pétroliers la semaine dernière, même si la poursuite des attaques entre les États-Unis et l'Iran et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ont limité les pertes.

Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont reculé de 56 cents, soit 0,65%, à 85,45 dollars le baril à 01h49 GMT, tandis que les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeaient en baisse de 16 cents, soit 0,17%, à 92,98 dollars le baril.

Les stocks de brut ont augmenté de 5,28 millions de barils au cours de la semaine close le 13 novembre, ont indiqué mardi des sources du marché, citant des données de l’American Petroleum Institute, tandis que les stocks d’essence ont progressé de 5,12 millions de barils et ceux de distillats de 351 000 barils.

Mais la persistance des tensions entre les États-Unis et l’Iran et les risques persistants pesant sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ont limité la baisse des prix.

Les forces de défense de Bahreïn ont déclaré mercredi avoir intercepté des attaques aériennes iraniennes contre le pays, qui accueille la 5e flotte de la marine américaine, marquant une nouvelle escalade du conflit au lendemain d'un échange de frappes entre les États-Unis et l'Iran.

Les deux indices de référence du pétrole avaient clôturé en hausse mardi alors que le conflit entre les États-Unis et l’Iran s’intensifiait, même si les pourparlers se poursuivaient entre l’Iran et les médiateurs, Oman et le Qatar. Les attaques contre des navires transitant par le détroit d’Ormuz ont également attisé les inquiétudes persistantes concernant l’approvisionnement.

Des drones iraniens ont attaqué un système radar militaire américain à Bahreïn mardi, et les États-Unis ont riposté en frappant un site de lancement de missiles sur l’île iranienne de Qeshm.

Un navire transporteur de GPL a également été touché par un projectile alors qu’il naviguait dans le détroit d’Ormuz au large des côtes d’Oman lundi, et l’équipage a dû évacuer le navire.

« Même si l’approvisionnement régional pourrait continuer à se redresser grâce à des itinéraires alternatifs, les dernières données sur le trafic maritime indiquent que la normalisation des flux via l’Ormuz n’est toujours pas possible dans les conditions actuelles », ont déclaré mardi les analystes de LSEG dans une note.

Les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont déclaré mardi avoir lancé cinq drones en direction de deux stations de pompage situées le long de l’oléoduc est-ouest de l’Arabie saoudite, que ce pays a utilisé pendant la guerre pour acheminer le pétrole vers son port de Yanbu en vue de l’exportation, contournant ainsi le détroit d’Ormuz.