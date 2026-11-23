Les cours du pétrole reculent en raison de l'augmentation des livraisons en provenance du Moyen-Orient et de la remise en service de l'oléoduc libyen

Les cours du pétrole ont baissé lundi, l'augmentation de l'offre en provenance du Moyen-Orient et la remise en service d'un oléoduc libyen ayant compensé les inquiétudes des investisseurs face aux attaques persistantes visant les navires et les raffineries dans la région.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 1, 79 $ , soit 1, 93% , pour s'établir à 90 , 78 $ le baril à 14 h 04 GMT . Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont reculé de 1 , 41 $ , soit 1 , 69% , à 82, 00 $ le baril. Plus tôt dans la séance, le Brent a atteint son plus bas niveau en deux semaines à 89,48 $ le baril, tandis que le WTI a atteint son plus bas niveau depuis le 27 août à 80,55 $ le baril.

Le Brent a reculé de 4% la semaine dernière et le WTI de 5%.

L'oléoduc libyen de Sharara a rouvert et le brut commence à affluer dans les réservoirs de stockage du site d'Akakus à Zawiya, a déclaré lundi à Reuters le président de la National Oil Corporation.

Par ailleurs, JPMorgan s'attend à ce que les contrats à terme sur le pétrole tombent à un niveau avoisinant les 70 dollars au cours du premier semestre 2027 en raison d'un excédent d'offre estimé, avec une production plus élevée au Moyen-Orient (hors Iran) l'année prochaine, ainsi qu'une offre accrue en provenance des Amériques, notamment des États-Unis.

Bank of America a indiqué que la situation géopolitique resterait le principal facteur déterminant des cours du pétrole, les stocks mondiaux relativement faibles rendant une grande partie du monde vulnérable aux perturbations de l’approvisionnement.

Le conflit non résolu entre les États-Unis et Israël d’une part, et l’Iran d’autre part a toutefois continué à soutenir les prix. Dimanche, le mouvement houthiste, proche de l’Iran, a déclaré avoir attaqué une raffinerie de pétrole saoudienne, tandis que le service britannique des opérations commerciales maritimes (UK Maritime Trade Operations) a signalé plusieurs attaques contre des navires dans le golfe Persique et près du détroit d’Ormuz au cours du week-end.

Bahreïn a déclaré qu’une attaque iranienne avait touché une installation industrielle civile samedi, tandis que les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé avoir lancé une attaque à l’aide de missiles et de drones contre des positions militaires américaines dans le royaume, qui abrite la 5e flotte de la marine américaine.

"Le pétrole a enregistré sa troisième baisse hebdomadaire consécutive, la pression provenant principalement du côté de l’offre", a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM.

"Il serait néanmoins irresponsable de conclure que le pétrole sera désormais fourni sans interruption et en quantités considérables. Les attaques iraniennes contre les navires transitant par le détroit d’Ormuz ont des conséquences néfastes."

En Turquie, les négociations de dimanche lors de la conférence mondiale sur le climat COP31 ont abouti à une impasse pour la première fois depuis 2009, les nations n’ayant pas réussi à s’entendre sur l’inclusion d’une déclaration relative à l’abandon progressif des combustibles fossiles.

L’Arabie saoudite et d’autres grands pays producteurs de pétrole ont déclaré que les combustibles fossiles continueraient à jouer un rôle dans l’économie dans un avenir prévisible et ont fait pression pour que toute mention des combustibles fossiles soit retirée du texte, ont indiqué des observateurs présents à la conférence.

Les ministres de l’OPEP+ tiendront une série de réunions le 29 novembre afin de définir leur politique de production pour 2027. Ce groupe est composé de l’OPEP et d’autres producteurs de pétrole, tels que la Russie.