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Les cours du pétrole progressent de plus de 2 % après des attaques contre un oléoduc saoudien et des navires au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 18:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des derniers cours; nouvelle signature, modification de la date de dépêche, précédemment LONDRES)

* Une interruption d'approvisionnement en Arabie saoudite menace jusqu'à 4 % de l'offre mondiale de pétrole après l'attaque d'un oléoduc vendredi

* Les stocks de Yanbu en Arabie saoudite pourraient couvrir cinq à sept jours d’exportations, selon trois sources du secteur

* Le nombre de transits quotidiens de navires de marchandises dans le détroit d'Ormuz tombe à moins de dix, contre une moyenne de 14 sur les dix derniers jours

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont grimpé de plus de 2 % lundi, alors que les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique s'intensifiaient à la suite de nouvelles frappes contre les infrastructures énergétiques saoudiennes et d'attaques contre des navires au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,72 dollars, soit 2,6 %, à 107,33 dollars le baril à 11 h 39 EDT (15 h 39 GMT). Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a gagné 2,51 dollars, soit 2,5 %, à 102,56 dollars.

Ces deux indices de référence se trouvent en situation de surachat technique depuis plus d’une semaine et le WTI était en passe d’enregistrer sa plus forte clôture depuis le 19 mai.

Les contrats à terme ont bondi jusqu'à 4 %, avant de réduire leurs gains après que le président américain Donald Trump a déclaré que l’Ukraine et la Russie avaient convenu de ne pas s’attaquer mutuellement à leurs infrastructures énergétiques. La semaine dernière, les frappes ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes ont contribué à propulser les prix moyens du diesel aux États-Unis à des niveaux records.

La Russie, membre de l’OPEP+, était le troisième plus grand producteur mondial de pétrole brut derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite en 2025, selon les données énergétiques américaines.

Trump a également déclaré que l’Iran souhaitait conclure un accord rapidement et à tout prix, ce qui a encore réduit les gains du brut.

Les États arabes du Golfe ont annulé une réunion prévue lundi avec l’Iran, tandis que les Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont lancé une nouvelle attaque contre l’Arabie saoudite à la suite de combats qui ont étendu la guerre au Moyen-Orient à un autre théâtre d’opérations et compromis davantage l’approvisionnement mondial en pétrole.

Les Houthis ont déclaré avoir tiré des dizaines de missiles et de drones sur une base aérienne militaire saoudienne à Khamis Mushait, près de la frontière, touchant des hangars d’avions, des systèmes radar, des pistes d’atterrissage et des dépôts de munitions.

Vendredi, une attaque, que Riyad a imputée à des combattants soutenus par l’Iran en Irak, a mis hors service l’oléoduc est-ouest de l’Arabie saoudite, obligeant à réacheminer les livraisons de pétrole vers la mer Rouge plutôt que vers le détroit d’Ormuz. Cette frappe a menacé jusqu’à 4 % de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Le nombre de navires de marchandises transitant par le détroit d’Ormuz est tombé à un chiffre par jour ce week-end, selon des données préliminaires de suivi des navires publiées lundi, soit bien en dessous de la moyenne sur 10 jours, qui s’établit à 14.

Avant que les États-Unis et Israël n’attaquent l’Iran fin février, environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole transitait par le détroit d’Ormuz.

L’oléoduc saoudien est-ouest étant hors service, le port de Yanbu, sur la mer Rouge, doit puiser dans ses stocks, qui devraient couvrir cinq à sept jours d’exportations, selon trois sources du secteur.

« La réaction relativement modérée des prix suggère que le marché s'attend toujours à ce que les stocks saoudiens amortissent l'impact sur les exportations à court terme, mais si la perturbation se prolonge au-delà de cette réserve de cinq à sept jours, la situation pourrait changer rapidement », a déclaré Janiv Shah, analyste des marchés pétroliers chez Rystad.

Les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont atteint vendredi l’île de Perim , renforçant ainsi leur contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, à l’extrémité sud de la mer Rouge.

Par ailleurs, l’Iran a publié une liste de 77 navires qui, selon lui, auraient enfreint ses protocoles de navigation dans le détroit d’Ormuz.

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