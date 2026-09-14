Les cours du pétrole poursuivent leur flambée, avec une hausse de 3% suite aux attaques qui ont paralysé l'oléoduc saoudien

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* L'arrêt de l'oléoduc Est-Ouest menace jusqu'à 4 % de l'approvisionnement mondial en pétrole

* La réunion entre les pays du Golfe et l'Iran sur le détroit d'Ormuz est reportée, selon Oman

* Les risques s'accroissent à Bab el-Mandeb après l'arrivée des Houthis sur l'île de Perim

(Mise à jour des prix)

par Shadia Nasralla

Les cours du pétrole ont progressé de plus de 3% lundi, alors que de nouvelles frappes contre des infrastructures énergétiques saoudiennes et des attaques contre des navires au Moyen-Orient ont aggravé les inquiétudes concernant l’approvisionnement.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 3,21 dollars, soit 3,1%, à 107,82 dollars le baril à 12h18 GMT, après avoir atteint un plus haut de la séance à 108,65 dollars. Les contrats à terme sur le WTI américain CLc1 ont gagné 2,77 dollars, soit 2,8%, à 102,82 dollars.

Les cours du pétrole ont bondi d’environ 9 % la semaine dernière, alors que les attaques au Moyen-Orient s’intensifiaient; le Brent a ainsi dépassé les 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet et a atteint son plus haut niveau depuis mai, à environ 110 dollars.

Cette hausse a propulsé les prix du diesel aux États-Unis au-dessus de 6 dollars le gallon pour la toute première fois, ce qui a poussé le président américain Donald Trump à lancer un appel à l’Ukraine pour qu’elle cesse d’attaquer les infrastructures russes liées au diesel.

Les marchés obligataires mondiaux ont subi la pression de la hausse des prix de l'énergie, qui alimente l'inflation et entraîne une hausse des taux d'intérêt, les rendements atteignant à plusieurs reprises de nouveaux sommets depuis plusieurs années.

L’oléoducEst-Ouest de l’Arabie saoudite a été temporairement fermé à la suite d’une attaque de drone , selon des responsables saoudiens. La fermeture de cet oléoduc, qui permet à l’Arabie saoudite de contourner le détroit d’Ormuz en acheminant le pétrole vers la mer Rouge, menace jusqu’à 4 % de l’approvisionnement mondial en pétrole.

L'oléoduc étant hors service, le port de Yanbu, sur la mer Rouge , devra puiser dans ses stocks, estimés à cinq à sept jours d’exportations, selon trois sources du secteur.

"La réaction relativement modérée des prix suggère que le marché s'attend toujours à ce que les stocks saoudiens amortissent les exportations à court terme, mais si la perturbation se prolonge au-delà de la réserve de cinq à sept jours, la situation pourrait changer rapidement", a déclaré Janiv Shah, analyste des marchés pétroliers chez Rystad.

Les Houthis yéménites, proches de l’Iran , ont atteint vendredi l’île de Perim , renforçant ainsi leur contrôle sur le détroitde Bab el-Mandeb , à l’extrémité sud de la mer Rouge.

Dans le détroit d’Ormuz, un navire a été touché par un projectile dimanche, provoquant un incendie et contraignant l’équipage à évacuer, a indiqué l’agence britannique de sécurité maritime ‌UKMTO.

L'Iran a déclaré qu'une personne avait été tuée et que quatre membres d'équipage avaient été blessés à bord d'un navire marchand iranien touché au large de ses côtes.

Une réunion prévue lundi à Oman entre les pays du Golfe et l’Iran pour discuter du détroit d’Ormuz a été reportée, a déclaré le ministreomanais des Affaires étrangères, ce qui a tempéré les espoirs d’une reprise normale du trafic maritime.

Par ailleurs, l’Iran a publié une liste de 77 navires qui, selon lui, auraient enfreint ses protocoles de navigation dans le détroit d’Ormuz.

"À moins de mettre fin aux deux guerres qui influencent le prix du pétroleet de résoudre le problème mondial de capacité de raffinage (), notre communauté se demande où trouver un remède contre un Brent à 120 dollars", a déclaré John Evans, analyste chez PVM, soulignant les arrêts de raffineries russes et la baisse des stocks.