Les cours du pétrole poursuivent leur flambée, avec une hausse de 3 % suite à l'interruption d'un oléoduc saoudien après une attaque

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* L'arrêt de l'oléoduc Est-Ouest menace jusqu'à 4 % de l'approvisionnement mondial en pétrole

* La réunion entre les pays du Golfe et l'Iran sur le détroit d'Ormuz est reportée, annonce Oman

* Les risques s'accroissent à Bab el-Mandeb après l'arrivée des Houthis sur l'île de Perim

(Modification du lieu de rédaction (Londres), mise à jour des prix et ajout de détails, de contexte, de cartes et de commentaires d'analystes)

par Shadia Nasralla

Les cours du pétrole ont poursuivi leur flambée, progressant de plus de 3 % lundi, après que de nouvelles frappes contre des infrastructures énergétiques saoudiennes et des attaques contre des navires au Moyen-Orient ont aggravé les inquiétudes concernant l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpé de 3,43 dollars, soit 3,3 %, pour atteindre 108,04 dollars le baril à 09h24 GMT. Les contrats à terme sur le WTI CLc1 ont gagné 3,49 dollars, soit 3,5 %, pour s'établir à 103,54 dollars le baril.

Les cours du pétrole ont bondi d’environ 9 % la semaine dernière alors que les attaques au Moyen-Orient s’intensifiaient, le Brent dépassant les 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet et atteignant son plus haut niveau depuis mai, à environ 110 dollars. Cette flambée a propulsé les prix du diesel américain au-dessus de 6 dollars le gallon pour la toute première fois, poussant le président américain Donald Trump à lancer un appel à l’Ukraine pour qu’elle cesse d’attaquer les infrastructures russes du diesel.

Les marchés obligataires mondiaux ont subi la pression de la hausse des prix de l’énergie, qui alimente l’inflation et entraîne une hausse des taux d’intérêt, les rendements atteignant à plusieurs reprises de nouveaux sommets depuis plusieurs années.

L’oléoduc Est-Ouest de l’Arabie saoudite a été temporairement fermé à la suite d’une attaque de drone , selon des responsables saoudiens. La fermeture de cet oléoduc, qui permet à l’Arabie saoudite de contourner le détroit d’Ormuz et de réacheminer ses exportations via le détroit de Bab el-Mandeb, menace jusqu’à 4 % de l’approvisionnement mondial en pétrole.

L’oléoduc étant hors service, le port de Yanbu, sur la mer Rouge, ne dispose que de stocks suffisants pour couvrir cinq à sept jours d’exportations, selon trois sources du secteur.

Les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont atteint vendredi l’île stratégique de Perim , renforçant ainsi leur emprise sur Bab el-Mandeb.

Par ailleurs, un navire naviguant dans le détroit d’Ormuz a été touché par un projectile, provoquant un incendie et contraignant l’équipage à évacuer, a déclaré dimanche l’agence britannique de sécurité maritime UKMTO.

L’Iran a déclaré qu’une personne avait été tuée et que quatre membres d’équipage avaient été blessés à bord d’un navire commercial iranien touché au large de ses côtes.

Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr Albusaidi, a déclaré dimanche que la réunion prévue lundi à Oman entre les pays du Golfe et l’Iran pour discuter du détroit d’Ormuz avait été reportée.

« À moins de mettre fin aux guerres qui affectent les cours du pétrole et de résoudre le problème de la capacité mondiale de raffinage, notre communauté se demande où trouver un remède contre un Brent à 120 dollars », a déclaré John Evans, analyste chez PVM, soulignant les arrêts de raffineries russes et la baisse des stocks.