 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les cours du pétrole poursuivent leur baisse alors que les craintes liées aux perturbations de l'approvisionnement s'atténuent
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 10:32
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Arabie saoudite suspend les chargements à Yanbu et propose davantage de pétrole brut via Oman

* Deux stations de pompage situées le long de l'oléoduc est-ouest saoudien ont été endommagées lors d'une récente attaque, selon certaines sources

* Une attaque de drone ukrainien endommage une raffinerie de pétrole à Iaroslavl, en Russie, selon le gouverneur

(Refonte à l'ouverture des marchés européens, mise à jour des cours et ajout d'un commentaire d'analyste)

par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont reculé jeudi, prolongeant leur baisse, les informations faisant état de cargaisons supplémentaires de brut saoudien transitant par Oman ayant apaisé les craintes concernant l’offre, même si les prix sont restés supérieurs à 100 dollars le baril en raison des craintes d’une escalade du conflit au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,09 dollar, soit 1,03 %, à 104,74 dollars le baril à 08h01 GMT, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont perdu 83 cents, soit 0,81 %, à 101,6 dollars le baril. Ces deux contrats avaient chuté d’environ 3 dollars mercredi.

Le brut s'est éloigné de ses plus hauts hebdomadaires après que le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a laissé entrevoir un retour en service plus rapide de l'oléoduc est-ouest de l'Arabie saoudite, tandis que les efforts saoudiens visant à maintenir les livraisons grâce à des chargements supplémentaires au large d'Oman ont apaisé les craintes concernant l'approvisionnement, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

L'Arabie saoudite propose davantage de cargaisons de brut aux raffineurs asiatiques par le biais de transbordements de navire à navire au large du port d'Sohar, en Oman, ont indiqué des sources proches du dossier, ce qui contribue à compenser en partie les perturbations causées par les attaques contre l'oléoduc Est-Ouest menant à la mer Rouge.

Les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis environ quatre mois en début de semaine après que des sources du secteur maritime ont indiqué que les chargements de brut à Yanbu, le centre d’exportation saoudien de la mer Rouge, avaient été suspendus et que Riyad avait annulé certaines livraisons à des clients européens. Cette suspension faisait suite à des attaques contre l’oléoduc Est-Ouest, qui alimente Yanbu.

Selon les négociants, une fermeture prolongée de l’oléoduc pourrait priver le marché mondial de jusqu’à 4 % de son approvisionnement en pétrole . L’Arabie saoudite n’a pas précisé quand l’exploitation pourrait reprendre, mais M. Wright a déclaré mardi à CNBC que le pétrole brut devrait recommencer à circuler dans l’oléoduc d’ici quelques jours.

LES RISQUES D'APPROVISIONNEMENT PERSISTENT

Malgré la baisse des cours du pétrole jeudi, les inquiétudes concernant l’escalade du conflit au Moyen-Orient persistent.

Deux stations de pompage desservant l’oléoduc Est-Ouest ont été endommagées lors d’une attaque la semaine dernière, et le délai de réparation reste incertain, selon les évaluations de trois sources issues des secteurs pétrolier et de la sécurité.

Des avions de combat saoudiens ont pilonné le Yémen , tandis que les combattants houthis ont lancé des drones et des missiles sur des villes saoudiennes, a déclaré mercredi ce mouvement soutenu par l’Iran, à la suite d’une avancée rapide qui a étendu l’influence de Téhéran dans le conflit régional.

La banque singapourienne DBS a déclaré que son scénario de base pour le quatrième trimestre tablait sur un apaisement des tensions entre les États-Unis et l’Iran, ce qui permettrait au Brent de se stabiliser dans une fourchette comprise entre 85 et 95 dollars le baril.

LE MARCHÉ DU DIESEL SOUS PRESSION

Si les perturbations de l'approvisionnement en pétrole brut restent la principale préoccupation du marché, le resserrement de l'offre de gazole est apparu comme une autre source de pression, les perturbations des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient et en Russie limitant la disponibilité des carburants.

Les contrats à terme européens sur le gazole LGOc1 , qui servent de référence pour les prix du diesel, ont clôturé mardi à un niveau record. Les contrats à terme américains sur le diesel à très faible teneur en soufre HOc1 ont également clôturé à un niveau record.

"La pénurie de produits pourrait facilement devenir un problème plus grave que l’approvisionnement en pétrole brut lui-même à court terme, d’autant plus que les capacités de raffinage russes sont également limitées", a déclaré M. Waterer.

Une attaque de drone ukrainien a endommagé une raffinerie dans la ville russe de Iaroslavl, provoquant un incendie qui a ensuite été maîtrisé, a déclaré jeudi le gouverneur régional Mikhaïl Yevraïev.

Goldman Sachs a indiqué dans une note que les craintes liées à la pénurie de gazole et la hausse des prix qui en a résulté avaient incité les raffineurs à privilégier la production de gazole au détriment de celle d’essence.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
938,780 USD NYSE -3,86%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
104,13 USD Ice Europ -1,39%
Pétrole WTI
101,08 USD Ice Europ -0,89%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Volvo Cars lance la production de son prochain modèle phare, le SUV électrique de taille moyenne EX60, à Göteborg.
    Volvo Cars va lancer 13 nouveaux modèles et table sur une hausse des bénéfices
    information fournie par Reuters 17.09.2026 12:09 

    L'action Volvo Cars progresse jeudi, le constructeur ‌automobile suédois, qui tient une journée des investisseurs à Stockholm, ayant annoncé prévoir de lancer 13 nouveaux modèles de ​véhicules d'ici à 2030 afin d'élargir sa gamme et de relancer ses ventes. Sous ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA : les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.09.2026 11:25 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,72% pour le Dow Jones .DJI , de 0,84% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,1% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • Kevin Warsh, lors du Comité monétaire de juin 2026. (Crédits: Federal Reserve)
    Fed : la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 17.09.2026 11:19 

    Par Andrzej Skiba, Head of BlueBay U.S. Fixed Income chez RBC Global Asset Management Dans une décision largement attendue, la Fed a relevé ses taux de 25 points de base. Le « dot plot » fait apparaître une nouvelle hausse des taux cette année, en ligne avec les ... Lire la suite

  • Des visiteurs se rendent au salon professionnel « Bauma » à Munich.
    Allemagne: Le secteur des machines-outils vu sur un nouveau repli en 2026, selon la VDMA
    information fournie par Reuters 17.09.2026 11:18 

    Le secteur ‌allemand des machines et équipements afficher une contraction pour ​la quatrième année consécutive en 2026, avec une baisse prévue de la production de 2% en termes réels, a ​indiqué jeudi l'association professionnelle VDMA ("Verband Deutscher Maschinen-und ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,44 +1,31%
Pétrole Brent
103,8 -1,70%
CAC 40
8 155,71 +0,19%
HAFFNER ENERGY
0,545 -10,80%
BIOPHYTIS
0,0492 +7,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank