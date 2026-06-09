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Les cours du pétrole chutent de 4 % et atteignent leur plus bas niveau depuis sept semaines, alors que l'Iran et Israël mettent fin à leurs attaques
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent et le WTI ont atteint leurs plus bas niveaux depuis des semaines après le cessez-le-feu

* L'Iran prévient qu'il pourrait reprendre les hostilités si Israël attaque le Hezbollah au Liban

* Les importations chinoises de brut ont chuté de 29 % en mai, pesant sur les cours mondiaux du pétrole

(Ajout des derniers cours, changement de lieu de publication de Londres à New York) par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont chuté d'environ 4 % mardi après que l'Iran et Israël ont déclaré avoir cessé leurs attaques mutuelles à la suite d'un appel du président américain Donald Trump . Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 3,40 $, soit 3,6 %, à 90,85 $ le baril à 10 h 28 EDT (14 h 28 GMT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 a reculé de 3,71 $, soit 4,1 %, à 87,59 $.

Le Brent s'apprêtait ainsi à enregistrer sa plus faible clôture depuis le 17 avril et le WTI sa plus faible clôture depuis le 29 mai.

Israël et l'Iran ont cessé leurs attaques directes l'un contre l'autre lundi après un appel de Trump leur demandant d'y mettre fin, mais Téhéran a déclaré qu'il reprendrait les hostilités si Israël continuait d'attaquer son allié, la milice du Hezbollah au Liban. L'Iran s'est toutefois abstenu jusqu'à présent de riposter, même après que des frappes d'Israël ont touché mardi la ville portuaire historique de Tyr, dans le sud du Liban, tuant au moins huit personnes. « Le marché pétrolier s'oriente à la baisse... alors que les derniers échanges de tirs entre Israël et l'Iran ont été désamorcés en faveur d'un cessez-le-feu et que Trump continue de peser sur le marché en suggérant qu'une fin de la guerre avec l'Iran pourrait être atteinte d'ici deux à trois jours, les négociations étant dans leur phase finale », ont déclaré dans une note les analystes du cabinet de conseil en énergie Ritterbusch and Associates.

L'Iran continue de bloquer la plupart des transits maritimes dans le détroit d'Ormuz, qui, avant la guerre, acheminait un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux. Washington a imposé son propre blocus sur les ports iraniens. Ailleurs dans le monde, les importations chinoises de brut en mai ont chuté de 29 % pour atteindre leur plus bas niveau en huit ans, prolongeant ainsi la forte baisse enregistrée par le plus grand importateur mondial de pétrole, ce qui contribue à contenir les prix mondiaux du pétrole.

OFFRE, DEMANDE ET STOCKS MONDIALS

Le marché pétrolier attendait mercredi les données sur l'offre et la demande mondiales de pétrole de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), ainsi que les rapports hebdomadaires sur les stocks de l'American Petroleum Institute (API), publiés plus tard mardi.

Les analystes ont estimé que les entreprises énergétiques avaient prélevé 3,4 millions de barils de brut des stocks américains au cours de la semaine qui s'est terminée le 5 juin.

Si ces estimations s'avèrent exactes, ce serait la première fois depuis janvier 2025 que les entreprises énergétiques retireraient du brut des stocks pendant sept semaines consécutives. À titre de comparaison, on note une baisse de 3,6 millions de barils au cours de la même semaine l'année dernière et une baisse moyenne de 0,7 million de barils au cours des cinq dernières années (2021 à 2025). EIA/S API/S ENERGYUSA

ENERGYAPI

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