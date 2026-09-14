Les cours du pétrole bondissent de plus de 4 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis 16 semaines après les frappes saoudiennes

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* Une interruption sur un oléoduc saoudien menace jusqu’à 4 % de l’approvisionnement mondial en pétrole

* Les stocks de Yanbu en Arabie saoudite pourraient couvrir cinq à sept jours d’exportations, selon trois sources du secteur

* Le nombre de transits de navires dans le détroit d'Ormuz est tombé à moins de dix ce week-end, selon des données de suivi préliminaires

* Les contrats à terme sur le diesel américain ont frôlé un record, propulsant les marges de raffinage du fioul de chauffage à des niveaux jamais atteints

(Ajout des derniers cours et modification du lieu de publication: New York au lieu de Londres)

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont bondi de plus de 4 % lundi, atteignant leur plus haut niveau depuis 16 semaines, après que de nouvelles frappes contre des infrastructures énergétiques saoudiennes et des attaques contre des navires au Moyen-Orient ont exacerbé les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 4,68 dollars, soit 4,5 %, à 109,29 dollars le baril à 10 h 15 EDT (14 h 15 GMT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a gagné 4,21 dollars, soit 4,2 %, à 104,26 dollars.

Cela a maintenu les deux indices de référence en zone de surachat technique pendant plus d’une semaine et a mis le Brent et le WTI en passe d’enregistrer leurs plus hauts niveaux de clôture depuis le 19 mai.

Les États arabes du Golfe ont annulé une réunion avec l’Iran prévue lundi, tandis que les Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont lancé une nouvelle attaque contre l’Arabie saoudite à la suite de combats qui ont étendu la guerre au Moyen-Orient à un autre théâtre d’opérations et compromis davantage l’approvisionnement mondial en pétrole.

Les Houthis ont déclaré avoir tiré lundi des dizaines de missiles et de drones sur une base aérienne militaire saoudienne à Khamis Mushait, près de la frontière, touchant des hangars d’avions, des systèmes radar, des pistes d’atterrissage et des dépôts de munitions.

Vendredi, une attaque, que Riyad a imputée à des combattants soutenus par l’Iran en Irak, a mis hors service l’oléoduc est-ouest de l’Arabie saoudite, qui permet à ce pays de contourner le détroit d’Ormuz en acheminant ses livraisons de pétrole vers la mer Rouge, menaçant ainsi jusqu’à 4 % de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Avant que les États-Unis et Israël n’attaquent l’Iran fin février, environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole transitait par le détroit d’Ormuz.

Le nombre de transits de navires de marchandises par le détroit d’Ormuz est tombé à un chiffre par jour ce week-end, selon des données préliminaires de suivi des navires publiées lundi, un chiffre bien inférieur à la moyenne sur dix jours de 14.

Les Houthis en mer Rouge

L'oléoduc étant hors service, le port de Yanbu, en mer Rouge, devra puiser dans ses stocks, qui devraient couvrir cinq à sept jours d'exportations, selon trois sources du secteur.

« La réaction relativement modérée des prix suggère que le marché s'attend toujours à ce que les stocks saoudiens amortissent l'impact sur les exportations à court terme, mais si la perturbation se prolonge au-delà de cette réserve de cinq à sept jours, la situation pourrait changer rapidement », a déclaré Janiv Shah, analyste des marchés pétroliers chez Rystad.

Les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont atteint vendredi l’île de Perim , renforçant ainsi leur contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, à l’extrémité sud de la mer Rouge.

Dans le même temps, l’Iran a publié une liste de 77 navires qui, selon lui, auraient enfreint ses protocoles de navigation dans le détroit d’Ormuz.

« À moins de mettre fin aux deux guerres qui influencent le prix du pétrole et de résoudre le problème mondial de capacité de raffinage, notre confrérie se demande où trouver un remède contre un Brent à 120 dollars », a déclaré John Evans, analyste chez PVM, en soulignant les pannes des raffineries russes et la baisse des stocks.

Les PRIX DU DIESEL S'ENVOLENT

Les contrats à terme sur le diesel américain HOc1 s’échangeaient lundi autour de 5,18 dollars le gallon, ce qui place le contrat en passe de dépasser le record de 5,14 dollars établi en avril 2022. Cette hausse des prix à terme a également propulsé le crack spread du fioul domestique HOc1-CLc1 , qui mesure les marges bénéficiaires du raffinage, à un niveau record d’environ 114 dollars le baril, selon les données de LSEG.

Dimanche, le président américain Donald Trump a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy à cesser de prendre pour cible les infrastructures russes de diesel , affirmant que ces attaques provoquaient une pénurie de carburant qui « nuit au monde entier ».

L’Ukraine a déclaré qu’elle attaquait les raffineries russes afin d’augmenter le coût pour Moscou de la poursuite de son invasion de l’Ukraine.

La Russie était le troisième plus grand producteur mondial de pétrole brut derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite en 2025, selon les données énergétiques américaines, et fait partie du groupe des pays producteurs de l’OPEP+.