Les cours du maïs portés par les restrictions à l'exportation en Argentine

(AOF) - L'année débute sur une note favorable pour les cours du maïs. Après les taxes à l'export imposées par la Russie à compter du 15 février prochain, c'est l'Argentine qui a décidé de bloquer ses exportations de maïs et ce jusque fin février, souligne Agritel. A cela s'ajoute un déficit hydrique qui persiste principalement sur l'Argentine et qui laisse craindre une révision à la baisse de la production de maïs estimée dans le dernier rapport USDA à 48 millions de tonnes ; un chiffre considéré par les analystes d'Agritel comme bien optimiste.

