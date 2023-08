Les cours du gaz européen en hausse suite à une menace de grève en Australie

Quelque 99% des travailleurs des plates-formes offshore qui fournissent du gaz à l'usine de GNL de North West Shelf (plus grand projet de développement de ressources d'Australie) ont accepté que le syndicat prenne des mesures, notamment en lançant des grèves, ce qui pourrait perturber les expéditions et entraîner une hausse des prix du combustible super réfrigéré.

Jeudi dernier, Woodside Energy et Chevron ont déclaré qu'il n'y avait pas de mise à jour sur les conflits salariaux dans certaines des plus grandes installations de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Australie, alors que les syndicats impliqués dans les négociations ont déposé une plainte contre Woodside pour des raisons de sécurité.

(AOF) - Vers 17h00 les cours du gaz en Europe avancent de plus de 11% dollars face aux craintes d'une grève en Australie. Le mégawattheure s’échangeait autour de 40 euros ce lundi. Depuis le début du mois d’août, les salariés de quatre plateformes gazières gérées par l’australien Woodside Energy et l’américain Chevron menacent de cesser leur travail pour obtenir des augmentations de salaires.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.