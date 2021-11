Les cours du café de plus en plus corsés

(AOF) - Les cours du café ont grimpé de 30% depuis début août, et même de plus de 70% depuis le début de l'année, selon les chiffres de l'Organisation Internationale du Café (ICO). Vendredi, son indice composite des prix a en effet dépassé les 200, alors que la variété de café la plus courante, l'Arabica, vient à manquer. En plus de la forte demande et des problèmes d'approvisionnement mondiaux, les récoltes ont été décimées cette année par des conditions météos extrêmes dans les régions productrices, notamment au Brésil, principal pourvoyeur d'Arabica dans le monde.