Les cours de pétrole se redressent

(AOF) - Les prix du pétrole ont reculé dans la journée, en raison d'indicateurs économiques décevants aux Etats-Unis, avant de se redresser. Vers 17h, le baril de Brent gagne 1,58 % et son équivalent américain, le baril de WTI, 1,24%. Hier, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a annoncé que la demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 1,9 million de barils par jour (mb/j) en 2023, pour atteindre un record de 101,7 millions de barils par jour, avec près de la moitié du gain provenant de la Chine suite à la levée de ses restrictions Covid.

Pétrole et parapétrolier

