Les cours de l'or noir se reprennent, pour l'instant

(AOF) - Sous pression ces derniers jours, le cours du pétrole rebondit aujourd'hui de 2,17% à 88,77 dollars. Il était tombé hier à un plus bas depuis la mi-janvier à 83,65 dollars. A l'instar des actifs à risque, l'or noir s'offre un simple répit alors que les craintes de récession passent pour le moment au second plan. L'accalmie sur le marché des changes, avec un dollar en léger repli, soutient également le cours du brut, libellé comme l'essentiel des matières premières dans la devise américaine.