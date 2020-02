Les cours de l'or noir reculent de plus de 1%

(AOF) - Les cours du pétrole se replient, le coronavirus s'étendant à de nouveaux pays. La Suisse a ainsi annoncé son premier cas tandis que le nombre de personnes affectées continue de gonfler dans les pays les plus touchés en dehors de la Chine, comme l'Iran et l'Italie. Vers 17h30, le cours du baril de Brent perd 1,24% à 55,60 dollars et celui de WTI, 1,67% à 50,57 dollars. Comme le montre la nouvelle baisse des rendements des emprunts d'Etat allemand et américain, les investisseurs s'inquiètent des perspectives de croissance.