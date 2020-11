Les cours de l'or noir perdent un peu plus de 1%

(AOF) - Le baril de Brent reculait de 1,28% à 43,33 dollars lors de la clôture des Bourses en Europe. Le pétrole a fait l'objet de dégagements après avoir gagné près de 3% lundi. Une semaine après Pfizer et son partenaire BioNTech, un second vaccin, celui de Moderna, semble bien parti pour pouvoir lutter efficacement contre le Coronarivus et permettre ainsi à l'activité économique de retrouver un niveau normal à terme. La consommation d'hydrocarbures prendrait le même chemin.