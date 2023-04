Les cours de l'or noir flambent après l'annonce de la réduction de la production de l'Opep+

(AOF) - Le cours du baril de Brent bondit de 5,58% à 84,19 dollars après être monté jusqu’à 86,44 dollars ce matin. Il est dopé par l’annonce inattendue, dimanche, par les pays de l'Opep +, de la réduction de leur production de pétrole. Les géants pétroliers du Golfe, l'Irak, l'Algérie, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Koweït ont évoqué une " mesure de précaution " visant à stabiliser le marché. Ils vont ainsi réduire leur production de plus de 1 million de barils. L'Arabie saoudite enregistrera la réduction la plus importante, en abaissant sa production de 500 000 barils par jour.

Cette réduction est prévue à partir de mai.

Les Etats-Unis ont critiqué la décision de l'Opep+. Le porte-parole du Conseil national de sécurité a déclaré qu'il ne pensait pas que les réductions de production de l'Opep+ soient souhaitables à l'heure actuelle compte tenu de l'incertitude du marché.

En octobre dernier, l'Opep+ avait déjà décidé de réduire sa production de 2 millions de barils par jour.