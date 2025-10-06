Les contrôleurs aériens américains sont invités à rester au travail malgré la fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le syndicat des contrôleurs aériens rappelle que les arrêts de travail sont illégaux

*

Les contrôleurs et les agents de la TSA n'ont pas travaillé pendant le shutdown de 2019, ce qui a retardé les vols

*

Trump a ciblé les États démocrates pour les mesures de fermeture

(Ajoute du contexte tout au long) par Doyinsola Oladipo et David Shepardson

Le syndicat représentant plus de 13 000 contrôleurs aériens américains a exhorté lundi les travailleurs à rester au travail pendant la fermeture partielle du gouvernement en cours qui les oblige à travailler sans salaire.

Le secrétaire américain aux Transports Sean Duffy et le président de l'Association nationale des contrôleurs aériens tiennent une conférence de presse lundi à l'aéroport international de Newark Liberty pour discuter des conséquences de la fermeture. L'aéroport situé près de la ville de New York est une plaque tournante majeure de United Airlines UAL.O .

Le président Donald Trump a fait des transports un point central de la bataille pour la fermeture du gouvernement avec les démocrates, en supprimant plus de 28 milliards de dollars d'aide pour les programmes climatiques, les métros, les tunnels et les transports en commun dans les États à tendance démocrate comme New York et l'Illinois.

La semaine dernière, le vice-président JD Vance a entraîné les voyageurs aériens dans le débat sur la fermeture du gouvernement en déclarant sur Fox News qu'ils "risquent de ne pas arriver à l'heure parce que la TSA et les contrôleurs aériens ne sont pas payés aujourd'hui". Aucun vol n'aurait été retardé en raison de la fermeture.

En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de l'administration de la sécurité des transports a augmenté car les travailleurs n'ont pas été payés, ce qui a allongé les temps d'attente aux points de contrôle dans certains aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York, ce qui a mis la pression sur les législateurs pour qu'ils mettent rapidement fin à l'impasse.

Lundi, le syndicat a déclaré aux travailleurs que "la participation à une action syndicale peut entraîner la révocation du service fédéral" et qu'elle est illégale.

"Il est plus important que jamais que nous soyons à la hauteur et que nous continuions à fournir le service public constant et de haut niveau que nous assurons chaque jour", a déclaré le syndicat à ses membres. "Nous ne saurions trop insister sur le fait qu'il est essentiel d'éviter toute action susceptible de donner une mauvaise image de vous, de notre syndicat ou de nos professions"

Environ 50 000 employés de la TSA qui travaillent aux points de contrôle de sécurité des aéroports sont également tenus de continuer à travailler, mais ne sont pas payés.

En 2019, la NATCA a déclaré que de nombreux contrôleurs avaient atteint "le point de rupture." La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a déclaré à l'époque que le shutdown "poussait notre espace aérien au point de rupture."

Le groupe professionnel Airlines for America, qui représente United, Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O et Southwest Airlines LUV.N , a averti qu'en cas d'interruption du financement, "le système pourrait devoir ralentir, ce qui réduirait l'efficacité" et aurait un impact sur les voyageurs.

Une pénurie persistante de contrôleurs a retardé des vols et nombre d'entre eux effectuent des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours. Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel.