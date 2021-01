Les contrefaçons de billets en euros en repli en 2020

(AOF) - Quelques 460 000 fausses coupures en euros ont été retirées de la circulation en 2020 (dont 220 000 au second semestre), soit une baisse de 17,7 % par rapport à 2019, a annoncé la BCE. Les billets de 20 et 50 euros sont restés les billets les plus contrefaits, représentant ensemble environ deux tiers du total. 94,5 % des fausses coupures ont été saisies dans les pays de la zone euro. En 2020, 17 billets contrefaits ont été détectés par million de coupures authentiques en circulation. Il y a actuellement plus de 25 milliards de billets en euros en circulation.