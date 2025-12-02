Les contrats à terme sur Wall St sont en hausse, les marchés s'interrogent sur la prochaine étape de la Fed

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,1%, S&P 500 0,25%, Nasdaq 0,37%

Le bitcoin se stabilise après des pertes massives

Warner Bros en hausse suite à une offre de Netflix

(Mise à jour avec les prix et les commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mardi, se stabilisant après le premier recul de Wall Street en plus d'une semaine, alors que les investisseurs se préparent à une nouvelle lecture de l'inflation qui pourrait fournir des indices sur les prochaines décisions de politique de la Réserve fédérale.

Les développements géopolitiques étaient également au centre de l'attention alors que l'envoyé spécial Steve Witkoff et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, devraient rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour des discussions sur un moyen possible de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les actions américaines ont entamé le mois de décembre sur une note morose, les trois principaux indices enregistrant lundi leurs premières pertes quotidiennes en plus d'une semaine, sous la pression d'une hausse des rendements des bons du Trésor et d'une chute des crypto-monnaies .

L'attention des investisseurs se concentre désormais sur la publication, vendredi, de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) par le Bureau of Economic ANALYSE des États-Unis, la jauge d'inflation préférée de la Fed.

Les données récentes indiquant un ralentissement progressif de l'économie ont renforcé les paris sur une réduction des taux de la Réserve fédérale lors de la réunion de la semaine prochaine.

Les marchés sont restés stables alors que les investisseurs digéraient les dépenses de vacances en ligne de 23,6 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes, selon Adobe Analytics.

La contraction inattendue de l'activité manufacturière américaine en novembre renforce les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed en décembre, a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman.

Les décideurs politiques sont largement divisés sur la politique monétaire, mais les signaux pessimistes émis par quelques membres clés au cours des dernières semaines ont amené les traders à estimer à 87,2 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base la semaine prochaine, contre environ la moitié le mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les investisseurs observent également avec attention qui pourrait succéder au président de la Fed Jerome Powell à la fin de son mandat l'année prochaine, des rapports suggérant que le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, est un candidat de premier plan.

À 07h02, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 47 points, soit 0,1%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 17,25 points, soit 0,25% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 94,75 points, soit 0,37%.

Les marchés surveillent également les développements au Japon après que la banque centrale nationale ait fait allusion à une hausse potentielle des taux, ce qui a déclenché une chute des obligations mondiales, y compris les bons du Trésor américain, lundi. Un mouvement hawkish pourrait débloquer le yen

JPY= carry trade. JP/ US/

Parmi les principaux mouvements, Warner Bros Discovery < WBD.O > a augmenté de 1,4 % dans les échanges de pré-marché après que des rapports aient dit qu'il avait reçu une deuxième série d'offres, y compris une offre de Netflix < NFLX.O >.

Les valeurs cryptographiques, dont Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O , ont progressé de 2 % et 1,5 %, les prix du bitcoin BTC= montrant des signes de stabilisation après avoir subi leur plus forte perte en dollars depuis mai 2021 lors de la séance précédente.

L'Organisation de coopération et de développement économiques a relevé ses prévisions de croissance pour 2025 et 2026 pour l'économie américaine, soulignant l'investissement dans l'IA, le soutien fiscal et les réductions potentielles des taux de la Réserve fédérale.

Plus tard dans la journée, Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, devrait témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants lors d'une audition sur la surveillance des régulateurs financiers.