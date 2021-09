Les contrats à terme sur les cafés arabica et robusta en hausse

Le Brésil, premier producteur mondial de café, s'attend à ce que sa récolte totale de café enregistre sa plus forte baisse annuelle depuis 2003.

Les prix à terme du café arabica et robusta continuent d'augmenter en raison des obstacles liés aux conditions météorologiques et sanitaires dans certaines des plus grandes nations productrices de café au monde.

Le Brésil, premier producteur mondial de café, s'attend à ce que sa récolte totale de café enregistre sa plus forte baisse annuelle depuis 2003 après des récoltes records en 2020 et 2021 en raison de conditions climatiques extrêmes. Le café arabica, qui représente 70 % de la production brésilienne de café, a vu ses prix à terme doubler au cours des 12 derniers mois. En août uniquement, les prix à terme de l'arabica ont augmenté de 12 %.

Le Vietnam, deuxième producteur mondial de café et premier producteur de robusta (90 % de la production vietnamienne de café), a été confronté à des problèmes d'exportation en raison de la pénurie de conteneurs et de la vague de fermetures dans les régions productrices de café. L'association vietnamienne du café-cacao (Vicofa) a exhorté le gouvernement à assouplir les restrictions sur les expéditions.

Les contrats à terme sur le café robusta à Londres ont atteint 2,064 dollars la tonne hier, le plus haut niveau depuis près de quatre ans, avant de s'établir à 2 023 dollars la tonne.

