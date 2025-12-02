Les contrats à terme sur les actions américaines restent stables après la chute de Wall Street, les yeux rivés sur la Fed

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,13%, S&P 500 0,19%, Nasdaq 0,29%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient stables ou en légère hausse mardi, se stabilisant après les pertes subies par Wall Street lors de la séance précédente, les investisseurs attendant des données supplémentaires pour déterminer la prochaine décision de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire.

Les développements géopolitiques étaient également au centre de l'attention alors que l'envoyé spécial Steve Witkoff et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, devraient rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour des discussions sur un moyen possible de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les actions américaines ont entamé le mois de décembre sur une note morose, les trois principaux indices enregistrant lundi leurs premières pertes quotidiennes en plus d'une semaine, sous la pression d'une hausse des rendements des bons du Trésor et d'une chute des crypto-monnaies .

L'attention des investisseurs se concentre désormais sur la publication, vendredi, de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) par le Bureau américain d'analyse économique, la jauge d'inflation préférée de la Fed.

Les données récentes ont indiqué un ralentissement progressif de l'économie et ont également renforcé les attentes selon lesquelles la Fed abaissera probablement les taux d'intérêt lors de sa réunion de la semaine prochaine.

Les décideurs politiques sont largement divisés sur la politique monétaire, mais les signaux accommodants émis par quelques membres clés au cours des dernières semaines ont amené les traders à estimer à 87,2 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base la semaine prochaine, contre environ la moitié le mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les investisseurs observent également avec attention qui pourrait succéder au président de la Fed Jerome Powell à la fin de son mandat l'année prochaine, des rapports suggérant que le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, est un candidat de premier plan.

À 05h41 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 63 points, soit 0,13%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 13,25 points, soit 0,19% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 74,5 points, soit 0,29%.

Les marchés surveillent également les développements au Japon après que la banque centrale nationale ait fait allusion à une hausse potentielle des taux, ce qui a déclenché une chute des obligations mondiales, y compris les bons du Trésor américain, lundi.

Un mouvement hawkish pourrait dénouer le yen JPY= carry trade que les traders font en raison de son faible rendement.

Parmi les principaux mouvements, Warner Bros Discovery < WBD.O > a augmenté de 2,2 % dans les échanges de pré-marché après que des rapports aient dit qu'il avait reçu une deuxième série d'offres, y compris une offre de Netflix < NFLX.O >.

Les valeurs cryptographiques, dont Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O , ont légèrement augmenté, les prix du bitcoin

BTC= montrant des signes de stabilisation après sa plus forte perte en dollars depuis mai 2021 lors de la séance précédente.

Les investisseurs reviennent également d'une période d'achats de vacances au cours de laquelle les consommateurs ont dépensé 23,6 milliards de dollars en ligne, dépassant les attentes des analystes, selon Adobe Analytics.

L'Organisation de coopération et de développement économiques a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2025 et 2026 pour l'économie américaine, soulignant l'investissement dans l'IA, le soutien fiscal et les réductions potentielles des taux de la Réserve fédérale.

Plus tard dans la journée, Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, devrait témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants lors d'une audition sur la surveillance des régulateurs financiers.