Les contrats à terme sur les actions américaines reculent alors que le prix du pétrole franchit la barre des 100 dollars pour la première fois depuis le milieu de l'année

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,65%, S&P 500 -0,40%, Nasdaq -0,52%

* Les fabricants de puces en baisse alors que les inquiétudes liées au financement persistent

* Annonce attendue concernant le rachat de bons du Trésor

(Mise à jour des cours)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme de Wall Street ont reculé mercredi, les cours du pétrole ayant franchi pour la première fois depuis juillet le seuil sensible de 100 dollars le baril , en raison de l'aggravation des tensions au Moyen-Orient, et alors que les investisseurs se montraient prudents dans l'attente des chiffres de l'inflation attendus plus tard dans la semaine .

Les opérateurs ont eu du mal à faire abstraction de la guerre entre les États-Unis et l’Iran , qui en est désormais à son septième mois et qui a accru le risque d’un conflit régional plus large.

L’accent mis par Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale américaine, sur la maîtrise des prix a également conduit les opérateurs à anticiper une hausse des coûts d’emprunt ce mois-ci. Les marchés estiment désormais à 62,4% la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine, selon les données de l’outil CME FedWatch.

« La hausse des prix du pétrole et des taux d’intérêt reste le principal risque pour les actions à court terme. Il est désormais bien connu que les réserves stratégiques ont été considérablement puisées pour amortir la hausse des prix du pétrole », ont déclaré dans une note les analystes de Morgan Stanley, sous la houlette de Mike Wilson, stratège en chef pour les actions américaines .

Le Brent LCOc1 s'est maintenu près des 100 dollars le baril après avoir franchi ce seuil psychologique pour la première fois depuis le milieu de l'année.

Les investisseurs attendront également l’annonce du rachat d’obligations par le Trésor américain plus tard dans la séance, plusieurs semaines après que le département a indiqué qu’il achèterait davantage d’obligations à long terme pour freinerla hausse des rendements.

Ces annonces comportent généralement une liste des obligations éligibles au rachat. Toutefois, « certains acteurs du marché attendent de cette annonce qu’elle apporte une confirmation quant au volume que le Trésor va racheter », ont indiqué les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Toute réaction sur les marchés obligataires pourrait influencer les actions, qui sont généralement sous pression en raison de la hausse des rendements des obligations d’État sans risque.

À 7 h 00 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 345 points, soit 0,65%, ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 31 points, soit 0,40%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 baissaient de 152,25 points, soit 0,52%.

Les fabricants de puces Intel INTC.O et Arm Holdings

ARM.O ont reculé respectivement de 1,67% et 0,45% dans les échanges avant l’ouverture, tandis que Nvidia a perdu 0,51%.

Les investisseurs continuent de se tourner vers les valeurs liées à l’IA, ce qui permet au secteur de surperformer malgré un sentiment général toujours morose sur le marché .

Les inquiétudes concernant les accords circulaires ont toutefois incité certains à la prudence, alors que les entreprises au cœur du boom de l’IA se tournent vers un financement mutuel.

« Les investisseurs devraient s’attendre à ce que ces transactions finissent par générer un flux constant de revenus plus élevés pour les parties concernées. Dans le cas contraire, nous pensons que les marchés seront de plus en plus exposés à un enchevêtrement de risques qui pourrait s’avérer difficile à démêler », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) prévu vendredi et les données sur l’indice des prix à la production (IPP) prévues jeudi seront au centre de l’attention pour fournir des indices sur latrajectoire des taux de la Fed.

« Le rapport sur l’IPC de cette semaine constitue la donnée la plus déterminante avant la réunion de septembre de la Fed; il s’agit de la dernière mesure de l’inflation dont disposeront les décideurs avant de se prononcer sur les taux », ont écrit les stratèges de Glenmede.