Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent après que CoreWeave a apaisé les craintes concernant les dépenses liées à l'IA

Les contrats à terme liés aux indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont rebondi mercredi, après que les solides résultats de CoreWeave, une entreprise de néocloud en difficulté, ont permis aux investisseurs de faire abstraction des craintes liées à des dépenses excessives en matière d’IA.

L’ CRWV.O e boursière de la société a bondi de plus de 10 % avant l’ouverture, après que CoreWeave a annoncé qu’elle deviendrait rentable sur une base ajustée au premier semestre 2028, apaisant ainsi les inquiétudes concernant le poids de sa dette.

Les actions ont été prises dans un bras de fer cette semaine, les inquiétudes liées au ralentissement du déploiement des centres de données s’opposant à l’envie d’acheter sur la baisse.

Les chiffres de l’inflation plus élevés que prévu publiés mardi ont compliqué le contexte, renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait devoir relever ses taux le mois prochain.

À 5 h 04 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 gagnaient 55,75 points, soit 0,74 %, tandis que les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 465,25 points, soit 1,67 %. Les contrats E-mini sur le Dow YMcv1 affichaient une légère hausse de 15 points, soit 0,03 %.

« Je m’attends à ce que les investissements dans les infrastructures d’IA se poursuivent, ce qui fera grimper les cours des actions à terme, même si les multiples sont sous pression en raison des inquiétudes d’ordre politique », a déclaré Eric Schiffer, président de The Patriarch Organization, un family office basé à Los Angeles.

LES CRAINTES LIÉES AUX TAUX PERSISTENT

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre, dans un contexte de hausse des coûts de l’alimentation et du logement, selon les données publiées mardi.

Les opérateurs considèrent qu’une hausse des taux le mois prochain est une certitude, avec une probabilité de 11,5 % qu’elle s’élève à un demi-point de pourcentage, selon l’outil CME FedWatch.

Avant la publication mardi de l’indice des prix à la consommation, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a déclaré que la banque centrale devrait envisager une hausse de 50 points de base des coûts d’emprunt , si l’inflation d’octobre venait à s’aggraver.

Une approche plus modérée risquerait de nuire à la crédibilité de la Fed dans sa lutte contre l’inflation, a-t-il ajouté.

« Alors qu’une hausse des taux en décembre semble désormais presque entièrement anticipée par les marchés, la principale inquiétude réside dans le fait que les investisseurs aient peut-être sous-estimé l’ampleur du resserrement monétaire que la Fed devra encore mettre en œuvre », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

NVIDIA REBONDIT

L'action de Nvidia NVDA.O a bondi de 4 % en pré-ouverture après avoir perdu environ 480 milliards de dollars de sa valeur au cours des deux dernières séances, alors que s'intensifiaient les interrogations concernant la relation entre le directeur général Jensen Huang et une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin.

« À l’heure actuelle, c’est le scandale par excellence parmi les directeur général du secteur technologique, car Jensen est plus important qu’Elvis aux yeux des investisseurs technologiques », a déclaré M. Schiffer, dont la société est actionnaire de Nvidia.

« Mais il bénéficie d’une immense crédibilité, ce qui l’aidera à se protéger d’une situation qui aurait pu réduire un autre directeur général en cendres. »

D'autres fabricants de puces ont également rebondi en force, Marvell Technology MRVL.O et Micron MU.O affichant chacun une hausse de près de 7 %.

Les investisseurs ont pris connaissance mardi des conditions fixées par Anthropic pour son introduction en bourse très attendue . Le créateur du chatbot Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars lors de la vente de ses actions.

Le marché obligataire américain était fermé mercredi à l’occasion de la fête des anciens combattants.