Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent alors que les résultats de CoreWeave apaisent les inquiétudes liées à l'IA

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont progressé mercredi après que les bons résultats de CoreWeave ont apaisé les craintes des investisseurs concernant les dépenses excessives en matière d’IA.

L'action CoreWeave ( CRWV.O ) a bondi de plus de 13 % en pré-ouverture après que la société a annoncé qu'elle deviendrait rentable au premier semestre 2028 sur une base ajustée . La société de « néocloud », mise à mal, cherche ainsi à rassurer les marchés en affirmant que la forte demande et les engagements de ses clients soutiendraient son expansion financée par l'endettement.

Les actions ont été prises dans un bras de fer cette semaine , les inquiétudes liées au ralentissement du déploiement des centres de données, à la hausse des taux d’intérêt et aux difficultés de Nvidia s’opposant à l’envie d’acheter sur la baisse.

À 6 h 39 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 58 points, soit 0,11 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 65 points, soit 0,86 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 527,5 points, soit 1,9 %.

« Je m’attends à ce que les investissements dans les infrastructures d’IA se poursuivent, ce qui fera grimper les cours des actions à terme, même si les multiples sont sous pression en raison des inquiétudes d’ordre politique », a déclaré Eric Schiffer, président de The Patriarch Organization, un family office basé à Los Angeles.

L'action Nvidia NVDA.O a bondi de 5,2 % en pré-ouverture après avoir perdu environ 430 milliards de dollars au cours des deux dernières séances, alors que des questions concernant la relation du directeur général Jensen Huang avec une femme d'affaires soupçonnée d'être une espionne chinoise avaient secoué le titre .

D’autres fabricants de puces ont également rebondi , Marvell Technology MRVL.O et Micron MU.O affichant respectivement une hausse de 8 % et 6,8 %.

Les investisseurs ont décortiqué mardi les conditions fixées par Anthropic pour son introduction en bourse très attendue . Le créateur du chatbot Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars lors de la vente de ses actions.

LES CRAINTES LIÉES AUX TAUX PERSISTENT

Les chiffres de l’inflation publiés mardi , plus élevés que prévu, ont renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine le mois prochain . Les données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre, dans un contexte de hausse des coûts de l’alimentation et du logement.

Les opérateurs considèrent qu’une hausse le mois prochain est une certitude, avec une probabilité de 11,5 % qu’elle s’élève à un demi-point de pourcentage, selon l’outil CME FedWatch.

La banque centrale « devrait envisager de relever les coûts d’emprunt de 50 points de base si l’inflation d’octobre s’aggravait », a déclaré Christopher Waller, gouverneur de la Fed, avant la publication du rapport sur l’IPC. Une approche plus modérée risquerait de nuire à la crédibilité de la Fed dans sa lutte contre l’inflation, a-t-il ajouté.

« Alors qu’une hausse des taux en décembre semble désormais presque entièrement anticipée par les marchés, la principale préoccupation est que les investisseurs aient sous-estimé l’ampleur du resserrement monétaire que la Fed devra encore mettre en œuvre », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Le marché obligataire américain était fermé mercredi à l'occasion de la fête des anciens combattants.